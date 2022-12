Ali što tek reći za Modrića?

“Treće mjesto na Svjetskom prvenstvu je velika stvar, veliki rezultat za Hrvatsku. Nitko to nije očekivao, a vraćamo se kući s medaljom. Svaka čast našoj reprezentaciji, osvojili smo dvije medalje u četiri godine. Kad vidimo koliko ih nije ni došlo u Katar, Talijana nema na zadnja dva SP-a, Belgija je ispala u skupini, Englezi ne mogu ni blizu iako igraju dobro… Možda nismo ni svjesni koliki je ovo uspjeh. Još kad pogledamo koliko igrača iz HNL-a imamo, to znači da se i naša liga diže. Iz HNL-a je i Oršić, koji je zabio fenomenalan gol, on je već dao dosta takvih golova. Gol je postigao i Gvardiol, nagradilo ga je za odličnu igru na cijelom turniru. Perišić je već u Interu igrao lijevog bočnog u formaciji 3-5-2, tako da mu nije bio problem igrati lijevog beka. On je naš najkompletniji igrač, ima moć ponavljanja, lijevu i desnu nogu, skok glavom. Na ovom SP-u stavio se u službu momčadi, možda smo od njega očekivali više, ali ne zaboravimo da je zabio protiv Japana i omogućio nam prolaz u četvrtfinale.”, komentirao je uspjeh hrvatske reprezentacije na SP-u u Katru Tomislav Erceg. Slobodna