Posljednji pozdrav carskom gurmanu

Veljko Barbieri: Odlazak barda koji je spajao povijest, književnost i vrhunsku hranu

Poštena posveta istaknutom književniku, publicistu i gastronomu na Poslovnom: Rođen 1950. u Splitu, a odrastao u Makarskoj, Barbieri je kroz desetljeća rada stvorio jedinstven izričaj u kojem je gastronomiju tretirao kao ravnopravnu umjetnost i zrcalo identiteta. Autor je nagrađivanih romana poput Epitafa carskog gurmana, distopijske kritike totalitarizma kroz prizmu kuhanja, prema čijoj je knjizi snimljen i film Haloa – praznik kurvi. Široj javnosti ostao je najpoznatiji po kultnoj televizijskoj emisiji Jelovnici izgubljenog vremena i dugogodišnjim kolumnama u Večernjem listu.


U 76. godini preminuo je književnik i autor knjiga o gastronomiji Veljko Barbieri

Rođen je 14. svibnja 1950. u Splitu. Maturirao je na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao je filozofiju i španjolski jezik. Autor je pripovijedaka, romana, eseja, kazališnih, radijskih i televizijskih dramskih dijela. Na Hrvatskoj televiziji je vodio serijal o povijesti hrane “Jelovnici izgubljenog vremena”, a od njegovih kolumni u tjedniku Nacional nastali su i Kuharski kanconijeri I-IV. (2002–07). Autor je niza drugih knjiga posvećenih gastronomiji, među kojima su i zbirka pripovijedaka “134 male priče o hrani” (2003), “100 mitova o hrani” i “200 legendarnih recepata”(2008) te “Priča o dalmantinskoj kuhinji” (2009) i “Večernje bajke o hrani” (2010). Jutarnji