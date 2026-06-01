Posljednji pozdrav carskom gurmanu
Veljko Barbieri: Odlazak barda koji je spajao povijest, književnost i vrhunsku hranu
Poštena posveta istaknutom književniku, publicistu i gastronomu na Poslovnom: Rođen 1950. u Splitu, a odrastao u Makarskoj, Barbieri je kroz desetljeća rada stvorio jedinstven izričaj u kojem je gastronomiju tretirao kao ravnopravnu umjetnost i zrcalo identiteta. Autor je nagrađivanih romana poput Epitafa carskog gurmana, distopijske kritike totalitarizma kroz prizmu kuhanja, prema čijoj je knjizi snimljen i film Haloa – praznik kurvi. Široj javnosti ostao je najpoznatiji po kultnoj televizijskoj emisiji Jelovnici izgubljenog vremena i dugogodišnjim kolumnama u Večernjem listu.