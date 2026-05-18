U 76. godini preminuo je književnik i autor knjiga o gastronomiji Veljko Barbieri - Monitor.hr
Danas (16:00)

Epitaf carskog gurmana

U 76. godini preminuo je književnik i autor knjiga o gastronomiji Veljko Barbieri

Rođen je 14. svibnja 1950. u Splitu. Maturirao je na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao je filozofiju i španjolski jezik. Autor je pripovijedaka, romana, eseja, kazališnih, radijskih i televizijskih dramskih dijela. Na Hrvatskoj televiziji je vodio serijal o povijesti hrane “Jelovnici izgubljenog vremena”, a od njegovih kolumni u tjedniku Nacional nastali su i Kuharski kanconijeri I-IV. (2002–07). Autor je niza drugih knjiga posvećenih gastronomiji, među kojima su i zbirka pripovijedaka “134 male priče o hrani” (2003), “100 mitova o hrani” i “200 legendarnih recepata”(2008) te “Priča o dalmantinskoj kuhinji” (2009) i “Večernje bajke o hrani” (2010). Jutarnji


Slične vijesti

22.04. (20:00)

Odlazak barda

U 91. godini umro velikan naivnog slikarstva Mijo Kovačić

Kovačić je bio jedan od najistaknutijih slikara drugog naraštaja Hlebinske škole rođen 5. kolovoza 1935. godine u Gornjoj Šumi kod Molvi. Njegova se djela danas nalaze u brojnim značajnim hrvatskim i svjetskim zbirkama i muzejima, a Galerija Mijo Kovačić u Koprivnici posvećena je samo njemu. Ravno do dna, Danica… Prije 7 godina pronađena je njegova čuvena slika Jama, koja je 1994. godine ukradena s izložbe naivne umjetnosti u Hlebinama, otkrio je tada Jutarnji list.

20.03. (16:30)

'Cause the eyes of the ranger are upon you... R.I.P.

U 86. godini preminuo Chuck Norris

Prije 10 dana proslavio je 86. rođendan (Index). Majstor borilačkih vještina koji je postao ikona akcijskih filmova i zvijezda kultne serije Walker, teksaški rendžer u četvrtak je hospitaliziran na Havajima, a njegova je obitelj u petak ujutro potvrdila vijest o smrti. Kao akcijska zvijezda, Norris je posjedovao vjerodostojnost kojoj su rijetki mogli parirati. Ne samo da se suprotstavio legendarnom Bruceu Leeju u filmu The Way of the Dragon iz 1972. godine, već je i sam bio stvarni prvak u borilačkim vještinama. Index

17.02. (09:30)

Jutro je opet mirisalo na napalm, na pobjedu... počivao u miru

Oskarovac Robert Duvall umro u 95. godini

Najpoznatiji je po filmovima “Kum“, “Apokalipsa danas” i brojnim drugim ulogama ‘žestokih momaka‘ tijekom hvaljene filmske karijere koja je trajala šest desetljeća. Imao je 95 godina, a preminuo je u nedjelju u svom domu u Middleburgu u Virginiji javlja CNN. Duvall je osvojio Oscara za glavnu glumu za portret country pjevača u filmu “Tender Mercies” iz 1983., u kojem je sam pjevao. Također je bio nominiran za ulogu marinca u sukobu s obitelji u filmu “The Great Santini” i za ulogu potpukovnika Kilgorea u epu o Vijetnamskom ratu “Apokalipsa danas”, u kojem je ponovno radio s Coppolom i izgovorio često citiranu rečenicu: “Volim miris napalma ujutro.” Jutarnji

06.01. (18:00)

Majstor dugih kadrova

Umro Bela Tarr, mađarski redatelj poznat po Satantangu

Kultni mađarski redatelj i jedan od najutjecajnijih europskih filmaša svoje generacije, hvaljen zbog svojih mračnih, filozofskih djela poput filmova “Prokletstvo” i “Sátántangó“. Imao je 70 godina. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je Europska filmska akademija, čiji je Tarr bio dugogodišnji član, piše Variety. Tarr je bio začetnik pokreta poznatog kao “spori film”, koji se odlikuje crno-bijelom estetikom, iznimno dugim i neprekinutim kadrovima, minimalnim dijalogom te odbacivanjem tradicionalne narativne radnje. Njegovi su filmovi često pružali sumoran, ali duboko ljudski prikaz svakodnevnog života u istočnoj Europi. To je možda najbolje utjelovljeno u njegovom monumentalnom filmu Sotonski tango (prema romanu friško pečenog nobelovca László Krasznahorkaija) iz 1994. godine, koji u trajanju od sedam i pol sati prikazuje borbu stanovnika malog mađarskog sela nakon pada komunizma. Unatoč svojoj duljini, film je postao jedno od Tarrovih kritički najhvaljenijih djela i redovito se nalazi na popisima najboljih filmova svih vremena. Index

28.12.2025. (13:00)

U francuskom stilu

U 91. godini preminula Brigitte Bardot

Rođena u Parizu 1934. godine, Bardot je odrasla u imućnoj, tradicionalnoj katoličkoj obitelji. Kao iznimno talentirana plesačica, dobila je dopuštenje za studij baleta na prestižnom Pariškom konzervatoriju. Paralelno je započela karijeru modela te se već s 15 godina pojavila na naslovnici časopisa Elle. Upravo ju je modeling doveo do prvih filmskih uloga. Svojom slobodoumnom i često provokativnom pojavom obilježila je novi val francuske kinematografije, a iako se od glume oprostila još 1973., njezino nasljeđe i danas je neizbrisivo. Početkom 1960-ih Bardot se pojavila u nizu istaknutih francuskih filmova, uključujući dramu “Istina” Henri-Georgesa Clouzota nominiranu za Oscara, “Vrlo privatnu aferu” Louisa Mallea te kultni “Prezir” Jean-Luca Godarda. U drugoj polovici desetljeća prihvatila je i nekoliko holivudskih ponuda, među kojima se ističu meksička povijesna komedijaViva Maria!” s Jeanne Moreau i vestern “Shalako” sa Seanom Conneryjem. Index… imala je i buran ljubavni život – četiri braka i brojne afere (Index)

24.12.2025. (00:00)

Čovjek koji je cijeli život vozio sporije od slave, ali ravno prema sebi

Chris Rea: Blueser u svijetu rocka koji je htio biti novinar za auto-utrke

Sin Irkinje i Talijana rođen 1951. u Middlesbroughu trebao je nastaviti očev biznis proizvodnje sladoleda, ali su mu bile slađe druge stvari. U mladosti je najviše od svega želio biti pisac filmskih scenarija i autor filmske glazbe. No Middlesbrough 1968. nije bio mjesto na kojem se mogla raditi filmsku glazba, a otac Camillo Rea digao je ruke od Chrisa koji je po cijele dane svirao gitaru i razvijanje obiteljskog sladoledarskog biznisa povjerio drugom sinu. Bio je samouk, blues mu je bio prva i najveća ljubav, no kako je sam jednom primijetio bio je mlad i neiskusan da se ukrca na vlak na kojem su bili Eric Clapton i Mark Knopfler. Skorašnji dolazak na dodjelu Grammyja odredio je njegov odnos prema glazbi i sceni kad biva razočaran površnošću zvjezdanih statusa, te u neku ruku odlučuje biti autsajder koji bježi od pompoznosti slave i da će se probijati samo i isključivo glazbom. Za njega je glazba bila traženje unutarnjeg mira i balansa. Sve što je stajalo na putu tome, otklanjao je u startu… Zoran Stajčić za Ravno do dna

01.12.2025. (19:00)

Zvjezdani odlazak: redom, bez audicije

Poznati koji su nas napustili ove godine – od Davida Lyncha do Genea Hackmana, Diane Keaton i Roberta Redforda…

Krajem studenog napustio nas je Tom Stoppard, nagrađivani scenarist i dramaturg. Nedugo prije njega stigla je vijest o smrti Uda Kiera, zapaženog njemačkog glumca. Ove godine otišao je veliki broj poznatih glumaca, ali i glazbenika i drugih umjetnika i značajnih osoba, počevši od Davida Lyncha početkom godine. Ovaj svijet su također napustili Marianne Faithfull, Robertom Flack, Michelle Trachtenberg, Gene Hackman, Richard Chamberlain, Val Kilmer, Michael Madsen, Hulk Hogan, Ozzy Osbourne, Terence Stamp, Jane Goodall, Dick Cheney, japanski glumac Tatsuya Nakadai i brojni drugi… EW, IMDB

12.10.2025. (01:30)

Annie Hall, Kay i druge heroine

U 80. godini umrla glumica Diane Keaton

Diane Keaton, velika glumica koja je iznenada preminula u 79. godini života, najviše će po svoj prilici ostati u sjećanju kao Annie Hall, u filmu Woodyja Allena, za što je dobila i nagradu Oscar. Njena prva veća filmska uloga bila je uz Ala Pacina u filmu Francisa Forda Coppole “Kum”, glumila je suprugu Michaela Corleonea. Keaton je bila nominirana za Oscara za najbolju glumicu za filmove “Reds”, “Something‘s Gotta Give” i “Marvinova soba”. Što se tiče privatnog života, nije se nikad udavala, to je bila njezina odluka, a časopisu People rekla je sljedeće, u intervjuu 2019. godine: “Imam 73 godine i mislim da sam jedina u svojoj generaciji, a možda i prije, koja je cijeli život bila sama.“ Bila je u dugogodišnjim vezama s Alom Pacinom, Warrenom Beattyjem i Woodyjem Allenom. Jutarnji… opraštaju se od nje i na Forumu

17.09.2025. (15:00)

Zbogom, profesore

Umro Milivoj Solar, jedan od najistaknutijih hrvatskih književnih teoretičara

Jedan od najznačajnijih hrvatskih književnih i kulturnih teoretičara te komparatista, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, autor kultne Teorije književnosti i dobitnik najviših znanstvenih i kulturnih priznanja preminuo je u Zagrebu u 90. godini života. Rođen 8. travnja 1936. u Koprivnici, studij filozofije i jugoslavistike završio je 1959. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao disertacijom o književnom opusu Frana Galovića. Od 1963. djelovao je na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 1976. bio je redoviti profesor teorije i metodologije proučavanja književnosti. tportal

16.09.2025. (17:00)

Holivudski zlatni dečko, posljednji put

U 90. godini umro legendarni glumac Robert Redford

Redford, koji je slavan po ulogama u klasicima poput Butch Cassidy and the Sundance Kid i All the President’s Men te je oživio američku nezavisnu kinematografiju kao jedan od osnivača Sundance Film Festivala, umro je u utorak ujutro u svom domu u Utahu. Rođen kao Charles Robert Redford Jr. 18. kolovoza 1936. u Santa Monici u Kaliforniji, bio je jedan od najvažnijih i najsvestranijih američkih filmskih umjetnika druge polovice 20. stoljeća. Bio je poznat kao glumac, redatelj i producent, a njegova karijera bila je duga više od šest desetljeća. Redford se isprva pojavljivao na televiziji i u kazališnim predstavama, a širu je pozornost privukao ulogom u broadwayskoj predstavi Sunday in New York 1961. Prvi značajniji filmski uspjeh postigao je ulogom u komediji Barefoot in the Park (1967) s Jane Fondom, a svjetsku slavu stekao je već spomenutim vesternom Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) u kojem je glumio zajedno s Paulom Newmanom. Film je postao kultni klasik i otvorio mu vrata u svijet najvećih holivudskih produkcija. Index, tportal… od njega se opraštaju i na Forumu