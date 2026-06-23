After taste Mediterana
Beck: Epitaf Barbieriju – ‘Ako mnogo znate, uspjet ćete biti jednostavni’
Za Barbierijeva jela ne trebate rijetke namirnice, egzotične začine i dugotrajne i komplicirane procedure – svatko ih može pripremiti, a fina su; ono što ne može svatko, i što je bilo iznimno, jesu njegovo znanje, načitanost i umijeće pripovijedanja. Piše Boris Beck za Večernji list. Barbieri je bio vrstan kuhar, ali i majstor pisanja, čiji se roman Epitaf carskom gurmanu, objavljen 1983, čitao ne samo kao povijest kulinarstva, nego i kao kritika komunizma koji je oskudicu proglasio normom, koji je opsjednut uskraćivanjem sloboda, i koji će pojedinca šikanirati do smrti. Primijenimo li Barbierijev gastronomski pristup na pisanje, a kod njega se uvijek radilo ponajprije o pisanju, možemo sastaviti nekoliko jednostavnih postulata za dobru književnost ili, u ovom slučaju, dobro novinarstvo. Cijeli tekst na Narodu