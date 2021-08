Zaokruži ispravan odgovor

Novi Beakerov album “Running Down the Clock” čak je i snimljen u Zagrebu, u studiju Sound Station gdje je koproducent i bubnjar bio još jedan domaći as iz rukava, talentirani multiinstrumentalist Leo Anđelković, inače član grupa Baltazar i Screaming Wheels… Album predstavlja pravu lekciju suvremenog bluesa, raznovrsne svirke i melodija, s pjesmama koje će vas podsjetiti na genezu čvrstog bluesa iz ruku ponajboljih predavača, ali se i majstorski dotaknuti funka, rocka, soula i jazza. Kao prava lekcija sigurnih ruku, ali i punog srca trojice muzičara kojima su gosti klavijaturist Nick Steed i u dvije pjesme domaći glazbenici Antonija Vrgoč Rola kao prateći vokal i Boris Hrepić – Hrepa na usnoj harmonici. “Running Down the Clock” podsjetit će vas na robusnu svirku kakvu su demonstrirali Buddy Guy ili Stevie Ray Vaughn. Piše Hrvoje Horvat za Večernji list