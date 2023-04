Bog u kajiću

Moj dida je lovija ribu sa onim svojim frendovima barba Toninom i don Josom. Oni tri su sidili na muliću ispod didove kuće na Šolti i bacili su tunje u more. Plus su pušili španjulete i drinkali su po travaricu iz bićerina. Don Joso je uzdahnijo: „Koja divota, čoviče! Fala ti bože da je oni cirkus doša kraju!“ Barba Tonino je njemu rekao: „Satra te Uskrs, a?“ Don Joso je rekao: „Do daske! Čin dođe Uskrs, meni se diže kosa na glavi! Blagosiljaj sirnice, škropi piturana jaja, krizmaj, krsti, misa ujutro, misa u podne, misa naveče, veliki četvrtak, veliki petak, veliki kurac palac… Nemoš dignit glavu od posla, čoviče!“ Moj dida je rekao: „A e!“ Barba Tonino je rekao: „A e!“ Don Joso je rekao: „Da bar virujen u boga, bilo bi mi mrvu lakše!“ Onda je moj dida pitao: „Kako se to desilo, Joso, da si ti ka ljuti ateista posta pop?“ Don Joso je rekao: „A čuj, desija se život!” Novosti