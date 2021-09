Intervju s kvalitetom kolumne

Viktor Ivančić dao je intervju za portal Radničke Fronte koji vrijedi pročitati. Najkraći opis današnje Hrvatske glasio bi da je ona takva da ne vrijedi ni kapi krvi koja je za nju prolivena. Bila je to klasična promašena investicija, u gotovo svakom pogledu. Sve one slavne tlapnje o državnom suverenitetu, o nacionalnom samoostvarenju, o demokratskom oslobođenju, o kulturnoj emancipaciji i slično, danas, kada smo nakon tridesetak godina u prilici evidentirati njihovu konkretnost, dakle nekakav realan život tih fantazija, pokazuju se kao najobičniji bofl. I to bofl prodan po najskupljoj cijeni. Što bi se reklo: džaba se krečilo! Zbog toga se i dalje inzistira na mitološkom govoru o „državi“ i svemu što je uz nju vezano, dok se jezik lišen sakralnog ugođaja, jezik koji uzima u obzir suhu realnost, automatski otpisuje kao neprijateljski. Ako je, dakle, Hrvatska na samome početku devedesetih bila zamišljeni promašaj – promašaj romantično „sanjan od stoljeća sedmog“ i tome slično – onda je ona danas dokazani promašaj, projekt koji izdiše pod teretom ostvarenih ideala.