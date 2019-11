Anti-antifašizam

“Mama je rekla: ‘Pa kakoš šporak ić vanka, za gospu blaženu?’ Meni je uletilo čudilo: ‘Zašto bi bija šporak?’ Mama je rekla: ‘Zato šta ti je mama oprala bičvice, mudante, rebe i maju, al ti nisan oprala mozak! A nema šanse da mi ideš vanka sa neopranim mozgom, pa da svi govore kakvi si to šporkaćun i kakva ti je to mater!’ Ja sam zableušio se u mamu sa težim ošamutom. Onda sam ja pitao: ‘Pa šta mi ne opereš i mozak?’ Mama je rekla: ‘E pa nisan ja školovano nastavno osoblje da bi to znala, mladiću! Ja san samo za bičve, mudante i te stvari!’” – piše Robi K. iz svog trećeg razreda.