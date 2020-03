Papa-bear Franjo

Tata je parkirao škodilaka isprid Siti Centra. Onda je mama meni sa prozirnim selotejpom nategnila oči na sljepočnicama. Onda sam kroz Siti Centar pičijo do dućana Šubidu. Rulja su u paniki bižali od mene i sklanjali su mi se sa puta. U dućanu Šubidu sam pičijo do police sa patikama. Ja sam sa police uzeo najkice proj triesišest. Onda sam dopičijo do blagajne. Blagajnica je skočila unazad u turbo šoku. Blagajnica je skrikala: ‘Jeben tebe i tvoje šolde! Miči se odavde, kineska škovaco! Neću da me mladu u smrt otiraš!’ Ja sam slegnijo sa ramenima i rekao sam: ‘Kuuuul!’ – Robi K. (što nije skraćeno od “Kinez) bio u šopingu.