U Domovinskom ratu anonimni su ginuli za anemične

Hoćete primjer? Do siječnja ove godine u fotelji šefa srbijanske elektroprivrede sjedio je stanoviti Milorad Grčić koji je prije toga pekao prasiće. Navodno odlično. Njegov uspon političkom vertikalom mnogi su doživjeli kao upravo nenadoknadivi gubitak za srbijansko ugostiteljstvo. Iz pečenjare znakovitog imena “Fantazija” do Elektroprivrede Srbije nije se džilitnuo zaslugom činjenice što raspolaže blistavim kvalifikacijama. Studij je, doduše, upisao kao mladić, ali ga je, po osobnom priznanju, “zanemario zbog rata i sankcija”. Naknadno – i navodno – ipak je diplomirao na Fakultetu za uslužni menadžment u Sremskoj Kamenici. Navodno – jer dotična ustanova godinama odbija javnosti predočiti njegov diplomski rad. Ovoga ljeta Srbija se morala suočiti s tri bolne činjenice – da su joj termoelektrane u komi, da su hidroakumulacije prazne i da je cijeli svijet u golemoj energetskoj krizi. I kako je premudri Aleksandar Vučić riješio taj problem? Sjetio se otići u Jasenovac i režirati skandal koji će onda njemu lojalni mediji tjednima rastezati kao žvaku samo da nitko ne bi pomislio kako će cijelu Srbiju uskoro možda obasjavati petrolejke. Do te razine ludila HDZ se još nije strmopizdio iako ne sumnjam da neće. Samo trebamo biti strpljivi. Ivica Ivanišević