Kad agresija i pičvajz postanu svakodna pojava

„Znan, čoviče, al moraš gledat malo širu sliku…“ Dida je rekao: „Meni je moj vrtal najšira slika! Nije in dosta šta nan prodaju plastiku koju ne želimo kupit, nego bi in još mi tribali sortirat sirovinu! Jerbo su nan uvalili spiku da mi, ka ono, spašavamo planetu, a oni će posli brojat keš! E neš mene tako zajebat!“ (…) Barba Tripun se nadurijo: „Ja nisan sluga kapitala!“ Dida je opet dignijo zračnu: „Nisi kurac! Aj miči te kante odavde, jerboš te iz ovih stopa napucat!“ Barba Tripun je viknijo: „Grgo, oš ti nešto poduzet?!“ Murac Grgo je rekao: „Pa evo, sastavljan zapisnik!“ Barba Tripun je dreknijo: „Koji zapisnik, jebate, viš da mi imbećile priti sa oružjen!“ Barba Grgo je rekao: „Ma to mu je zračna, čoviče, to je smijurija od oružja!“ Barba Tripun je zakreštao: „A ako me zdimi u oko?“ Barba Grgo je rekao: „Dobro sad… Pa ne moraš ga gledat dok puca!“ Viktor Ivančić