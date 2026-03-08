Američke diplome, kineske karijere

Vizek: Težište svjetske znanosti sve se brže pomiče iz SAD-a prema Kini - Monitor.hr
Mnogi Kinezi koji su znanstvenu karijeru odlučili obogatiti u SAD-u razapeti su između ostanka i povratka u domovinu, kamo ih tvrdim politikama tjera aktualna američka administracija. Ako se odluče vratiti, u njihovoj kulturi nazivaju ih ‘morskim kornjačama’ (hai gui), onima koji se nakon školovanja i profesionalnog sazrijevanja u inozemstvu vraćaju kući, gdje ih čeka nemilosrdna kultura rada u kojoj je svatko zamjenjiv. Uzevši u obzir sve dominantniju ulogu kineskih sveučilišta na globalnoj sceni i njihovu duboko ukorijenjenu kulturološku orijentaciju na obrazovanje i akademski uspjeh, aktualna nastojanja američke administracije da administrativnim i političkim mjerama spriječi odljev strateških znanja djeluju kao pokušaj zatvaranja aerodroma da bi se spriječio let aviona koji je već odletio. Maruška Vizek za tportal


