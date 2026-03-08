Američke diplome, kineske karijere

Sanja Modrić svoj pregled tjedna započinje kandidatkinjom HDZ-a na skorim EU izborima, Dubravkom Šuicom, koja je objavila pred kamerama: “Nitko ne može biti veći Hrvat ili Hrvatica od mene ni od mojih kolega na listi. Svi smo mi Hrvati i katolici”. Do svoje 46. godine, Šuica je živjela sa kćeri i mužem pomorcem u stanu od šezdesetak kvadrata. Od tada do danas, kada su joj 62, ona i suprug stekli su (citat iz javnih izvora) “vilu na Pločama u Dubrovniku, kuću na Pelješcu, kuću u Cavtatu, stan u Zagrebu, stan u Lapadu, vikendicu u BiH, jahtu, vinograd … tvrtku za iznajmljivanje brodica i jahti te dionice hotela Belvedere, HT-a i Atlantis plovidbe”. Srijeda je bila, naravno, posvećena Kinezima, a naslov kolumne, u prijevodu, glasi: Kinezi, spasite nas. Novi list…