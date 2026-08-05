Malo da i štale dobiju na cijeni
Vlada ulaže milijun eura za useljavanje mladih i poljoprivrednika na selo
Hrvatska Vlada usvojila je program stambenog poticanja u ruralnim područjima vrijedan milijun eura za 2026. godinu. Mjera je namijenjena mladim i jednoroditeljskim obiteljima za kupnju, gradnju ili obnovu nekretnina u općinama i gradovima s manje od 6.000 stanovnika. Država sufinancira potpore koje su lokalne jedinice već odobrile, pri čemu mladi poljoprivrednici do 40 godina ostvaruju 100 % državnog sufinanciranja. Program se nadovezuje na inicijative poput mjere “Biram Hrvatsku” i Zakona o priuštivom stanovanju, usmjerene na demografsku obnovu, revitalizaciju sela i smanjenje pritiska na visoke cijene nekretnina u velikim gradovima. Poslovni