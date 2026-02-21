Zadarska županija prednjači u najvećim potporama za novorođenčad, najviše za treće dijete daje Imotski - Monitor.hr
Danas (07:00)

Bebe sele na jug

Zadarska županija prednjači u najvećim potporama za novorođenčad, najviše za treće dijete daje Imotski

Hrvatske općine i gradovi u 2025. godini značajno su povećali naknade za bebe, a apsolutni lideri dolaze iz zadarskog kraja. Općina Sali rekorder je s gotovo 8.000 € po djetetu, dok je Ražanac blizu sa 7.000 €. Imotski se ističe kao nacionalni rekorder za treće dijete s iznosom od 10.000 €. U top 10 dominiraju obalna mjesta, dok kontinentalni dio predstavljaju samo Đulovac i Magadanovac (2.000 €). Usporedbe radi, neke općine na sjeveru Hrvatske isplaćuju “skromnijih” 1.330 €. Danica


Slične vijesti

12.07.2025. (12:00)

Vratiće se rode, i to s demografskim subvencijama

Demografske mjere: Darovi za bebu, a uz to i zlatni lančić, vino, med i 14.000 eura

Hrvatske općine i gradovi natječu se u kreativnim i izdašnim demografskim mjerama: od 1000 eura po ženiku i zlatnih privjesaka za bebe, do višegodišnjih potpora koje dosežu i 14.000 eura. Potiče se i potpomognuta oplodnja, pomoć trudnicama i roditeljima djece s teškoćama. Najšarmantnije mjere uključuju vino, med i bonuse za bebe koje nose ime lokalnog sveca. Ministarstvo demografije prikupilo je podatke iz 569 jedinica lokalne samouprave, pokazujući šarenilo lokalnih strategija za borbu protiv depopulacije. tportal

03.03.2025. (17:00)

Depopulacija? Ma kakvi, samo se malo selimo

Za demografsku revitalizaciju države Hrvatska će u ovoj godini izdvojiti gotovo 700 milijuna eura

Time će se financirati subvencije za Hrvate povratnike, njihovo porezno rasterećenje, gradnja stanova za mlade obitelji koje mogu „priuštivim stanovanjem“ do krova nad glavom. Kako zaustaviti depopulaciju analiziraju Korina Kučić i Stjepan Šterc: Šterc naglašava da odlazak mladih nije vezan samo uz financije, već i uz opće nezadovoljstvo društvenom neuređenošću, te smatra da su nužne strateške mjere za poboljšanje kvalitete života. Kučić ističe da je ključno osigurati ne samo priuštivo, već i kvalitetno stanovanje, jer mladi neće ostati u Hrvatskoj ako drugdje mogu imati bolji standard. HRT

13.02.2025. (21:00)

Zaposliti rode

U Hrvatskoj godišnje umire 19 tisuća više ljudi nego što se rodi beba! Vlada nešto predlaže

I saborska oporba pohvalila je Vladin prijedlog da se od 1. ožujka udvostruči iznos jednokratne naknade za novorođeno dijete, a da limit naknade za roditeljski dopust raste na 3000 eura, ali i poručila da to nije ni cjelovit niti sustavan odgovor na obiteljsku politiku. Univerzalni dječji doplatak ima polovica država članica EU, napomenula je Jelena Miloš (Možemo) te pozvala da se on uvede. Pita i zašto sve naknade ne rastu redovito i ne usklađuju se s troškovima života s obzirom na inflaciju. Index… komentiraju na Forumu

02.07.2024. (01:00)

Još malo pa nestalo

Općina na sjeveru Hvatske prodaje nekretnine za nekadašnju jednu kunu

Prema posljednjem popisu stanovništva Legrad, mjesto nedaleko Koprivnice, ima 1938 stanovnika, a ove i druge demografske mjere je koristilo oko 150 ljudi. Dobrim dijelom obitelji s djecom. U Legrad su došli ili planiraju doći obitelji iz susjednih županija, ali i Pule i Zagreba, pa je Općina krenula s nadogradnjom vrtića, koji se u novom ruhu otvara u rujnu. Prodaju se napuštene kuće u vlasništvu Općine, a ako bi vam vlasništvo nekretnine i promjena okoline godili – u tijeku je još jedan natječaj. Trebate biti mlađi od 45 godina, imati 13 centi, ali i nešto više, za uređenje. Neke su u ruševnom stanju, no može se financirati izrada građevinske dozvole, rušenje i dio materijala za gradnju. Treba useliti u roku od 5 godina i ondje provesti idućih najmanje 15. Net

23.06.2024. (13:00)

Zemlja starih i nemoćnih

Svaki peti Europljanin ima više od 65 godina, Hrvatska među državama s najstarijim stanovništvom

Prema podacima UN-a, 1964. medijalna dob stanovništva Europe, odnosno broj godina života od kojeg točno pola stanovnika ima manje, a pola više godina, iznosila je 29.8 godina. Do početka 90-ih godina prošlog stoljeća narasla je na 34 godine, do početka ovog stoljeća na 37, 2010. prešla je 40 godina, a danas iznosi 42.5 godina. Najveći problem je sve teža održivost mirovinskog sustava, koji se više od sto godina temelji na međugeneracijskoj solidarnosti. Ukupan broj zaposlenih u Europi još nije dosegnuo svoj vrhunac, ali zbog velikog rasta broja starijih stanovnika omjer između radnika i umirovljenika drastično se pogoršao. Rast zdravstvenih troškova dodatno će opteretiti društvo, a zabrinjavajuć je podatak kako nijedna zemlja svijeta nije dugoročno doskočila tom problemu. Index

03.07.2023. (11:00)

Moj did i baba bi bili bogati ljudi

Mala općina na Dugom Otoku za rođenje djeteta daje 8.000 eura, Vir za peto daje 25.482

Općina Sali, Lovreć i Vir te grad Stari Grad rekorderi su po novčanim potporama koje daju za rođenje djece, od prvog do petog i svakog sljedećeg. Za rođenje prvog i drugog djeteta Sali, općina na Dugom Otoku koji ima manje od tri tisuće stanovnika, roditeljima daje po gotovo 8000 eura, odnosno 60.000 kuna. U potporama za četvrto i peto dijete prednjači općina Vir koja isplaćuje 12.471 euro za četvrto, odnosno čak 25.482 eura za peto dijete. Šest općina ne osigurava nikakvu potporu. To su općine iz Međimurske i Varaždinske županije, konkretno Kotoriba, Mala Subotica, Orehovica, Petrijanec, Podturen i Pribislavec. Besplatan vrtić je u 24 grada i općine… Index

23.02.2023. (09:00)

Sve je to lijepo, ali...

Šajatović: Subvencija za stanarinu – još jedna nedomišljena demografska mjera

Umjesto da nekoliko činovnika sklepa nekoliko mjera, problem traži krajnje studiozan pristup. To bi značilo da neki od stručnjaka za Vladu napravi nefrizirano stanje stvari i projekcije. I da se u obzir uzme realan, a to znači pesimističan, scenarij. Starenje će se nastaviti, natalitet se neće previše promijeniti, stručna će radna snaga (uključujući ovih dana medijski eksponirane liječnike) odlaziti. Demografske neravnoteže teže su rješive od recesije ili inflacije. Novac se može tiskati ili povlačiti unutar nekoliko godina. Ljude potrebnih kvalifikacija u kratkom se roku teško može ‘natiskati‘. Zato od Plenkovićeve vlade treba tražiti da bar jednom u dva mandata nekom problemu ne pristupi populističko-amaterski. Miodrag Šajatović za Lider.

23.11.2021. (18:00)

Zemlja prosvjeda

Prosvjed roditelja odgojitelja: Nismo profesionalne rađalice nego majke koje se bore za svoju djecu

U Zagrebu ispred Gradske uprave odvija se treći prosvjed roditelja-odgajatelja, prije sutra dogovorena sastanka s Tomaševićem u 16 sati. Prosvjedom žele vratiti svoja prava koja gradonačelnik dokida te smatraju da se bore za svoju djecu i da nisu profiteri, a navode i da u gradu nema dovoljno vrtića zbog čega se ne poštuje pedagoški standard. Na prosvjedu je i Ivica Lovrić koji kao bivši pročelnik želi iskazati svoju potporu, a smatra da mjeru ne treba ukidati, nego dorađivati. Večernji list

04.11.2019. (20:00)

Od 1. travnja će porodiljne naknade u drugih 6 mjeseci iznositi 5.654 kune

Po novom prijedlogu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama iznos za zaposlene i samozaposlene roditelje u drugih šest mjeseci porodiljnog, koji je trenutačno limitiran na 3.991 kunu odnosno 120 posto proračunske osnovice mjesečno, od 1. travnja iduće godine iznositi će 5.654 kune, odnosno 170 proračunske osnovice. Naknada prvih šest mjeseci nije limitirana i jednaka iznosu dotadašnje plaće roditelja na porodiljnom. Ujedno se predlaže da je prije ostvarenja prava na potporu potrebno prethodno imati najmanje devet, a ne više 12 mjeseci prethodnog staža. 24 sata

14.09.2019. (09:00)

Sunce malo niže od Toskane

Talijanski gradići nude svakome tko se doseli 27.000 dolara ako otvori mali biznis

Regija Molise, prekrasno, ali zanemareno područje istočno od Rima, najavila je da će ljudima platiti više od 27.000 dolara ako se nastane u jednom od 106 slabo naseljenih mjesta. Svatko tko prihvati ponudu dobivat će 700 eura (oko 770 dolara) mjesečno kroz tri godine. Pridošlice su slobodni pokrenuti bilo što kako bi dobili našu financijsku potporu, mali hotel, restoran, kafić, farmu, zanatski butik, knjižnicu ili trgovinu lokalnim delicijama” – regionalnih vijećnik koji je došao na ideju o poticaju.