Bebe sele na jug

Prema posljednjem popisu stanovništva Legrad, mjesto nedaleko Koprivnice, ima 1938 stanovnika, a ove i druge demografske mjere je koristilo oko 150 ljudi. Dobrim dijelom obitelji s djecom. U Legrad su došli ili planiraju doći obitelji iz susjednih županija, ali i Pule i Zagreba, pa je Općina krenula s nadogradnjom vrtića, koji se u novom ruhu otvara u rujnu. Prodaju se napuštene kuće u vlasništvu Općine, a ako bi vam vlasništvo nekretnine i promjena okoline godili – u tijeku je još jedan natječaj. Trebate biti mlađi od 45 godina, imati 13 centi, ali i nešto više, za uređenje. Neke su u ruševnom stanju, no može se financirati izrada građevinske dozvole, rušenje i dio materijala za gradnju. Treba useliti u roku od 5 godina i ondje provesti idućih najmanje 15. Net