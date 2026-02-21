Bebe sele na jug
Zadarska županija prednjači u najvećim potporama za novorođenčad, najviše za treće dijete daje Imotski
Hrvatske općine i gradovi u 2025. godini značajno su povećali naknade za bebe, a apsolutni lideri dolaze iz zadarskog kraja. Općina Sali rekorder je s gotovo 8.000 € po djetetu, dok je Ražanac blizu sa 7.000 €. Imotski se ističe kao nacionalni rekorder za treće dijete s iznosom od 10.000 €. U top 10 dominiraju obalna mjesta, dok kontinentalni dio predstavljaju samo Đulovac i Magadanovac (2.000 €). Usporedbe radi, neke općine na sjeveru Hrvatske isplaćuju “skromnijih” 1.330 €. Danica