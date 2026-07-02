Igre na sreću, sad se zna čiju
Nova raspodjela novca od igara na sreću: Manje humanitarcima, više braniteljima i demografiji
Vlada je kroz izmjene Zakona u raspodjelu prihoda od igara na sreću uvela dva nova sektora – “Domovinski rat” i “demografiju”. Zbog toga je udio za humanitarne i socijalne programe drastično smanjen s 12,14 % na 7,73 %, što je izazvalo oštre kritike udruga i pučke pravobraniteljice. Istovremeno, unatoč aferama, najviše novca (preko 53 milijuna eura) i dalje odlazi sportu, dok Hrvatski olimpijski odbor traži još. Civilni sektor dodatno negoduje jer se Uredba za 2026. donosi s rekordnim kašnjenjem, a javno savjetovanje provedeno je netransparentno i u kratkom roku. Faktograf