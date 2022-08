Super vrijeme za populiste i prodavače magle

Što je problem s Adventom u Zagrebu? Pa to da će za Tomaševića biti bitno skromniji nego što je bio za vrijeme Bandića. Naravno, gradska vlast će se pohvaliti (a i to ćemo, naravno, svi pozdraviti) da će za lokacije za zakup napokon biti objavljeni jasni javni natječaji. To smo od njih i očekivali. No, to da će kućica biti upola manje, da neće biti klizalište na Trgu kralja Tomislava, kao ni Adventa na Gradecu – e, pa to nismo očekivali. Ova tema, kako Tomaševićeva ekipa pokušava riješiti pogodovanje pojedincima i nered koji je postojao za vrijeme Bandića, upravo je primjer lošeg i birokratskog načina rješavanja problema, i bojimo se da će, ako se ovako nastavi, cijela gradska uprava dobiti ocjenu – pošteni, a nesposobni. Što je, naravno, korak da na narednim izborima narod zaokruži neke sposobnije, ne gledajući jesu li pošteni. Goran Vojković za Index.