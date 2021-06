Vrli novi svijet

Tehnologija nas je kroz povijest neprestano oslobađala fizičkog, rutinskog rada (i to nastavlja i dalje), a odnedavno nam štedi i velik dio intelektualnog. No to donosi i neke moguće nevolje, smatraju iz Bug.hr. Pojednostavljivanje života i ugodnije življenje koje donosi tehnologija sa sobom nosi i neke negativne trendove. Srž tehnologije je da nas liši truda i razmišljanja, što za posljedicu ima atrofiranje sposobnosti razmišljanja. Iako sve mlađe generacije pokazuju iznimne sposobnosti glede informiranja, povezivanja i organizacije, u novom “TL;DR” dobu nitko ne miče oči s mobitela, a tekstove s više od 140 znakova im je sve kompliciranije apsorbirati.