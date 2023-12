Desničari popularniji kod ljevičara nego ljevičari

Zar ne bi bilo zanimljivo da i kod nas neka stručna, ugledna i važna institucija (znam, već tu lagano šepamo…) radi izbor riječi godine u Hrvatskoj? Imamo Institut za hrvatski jezik, ali on se ne bavi takvim banalnostima i trivijalnostima. Imamo i časopis Jezik, no njegov je fokus na pohrvaćivanju hrvatskog i izmišljanju novih hrvatskih riječi. Pobjednika (doduše kolektivnog) već imam. To su riječi i sintagme Pelješki most, euro-zona, Schengen, druga cijev tunela Učka, povećanje plaća i mirovina, rast BDP-a i cijeli niz drugih pojmova koje premijer koristi u manje-više svakom javnom (odgovoru).

Nasilje u obitelji i femicid također su se često spominjali u javnom prostoru, ali badava spominjanje kad se pod milim bogom ništa nije promijenilo nabolje… Kad smo kod toga, „klečavci“ su se također razbaškarili javnom i privatnom komunikacijom. Novinari su beskrajno često spominjali „superizbornu 2024.“, valjda će to od prekosutra početi pomalo jenjavati. Dosta bi se toga još dalo prikupiti u širi izbor, recimo „plin za cent“, „demografija“, „strani radnici“, potkraj godine se ozbiljno kandidirala i „afrička svinjska kuga“… Ukoliko vam se učinilo da sam slučajno propustio „korupciju“ i „sukob interesa“ – odakle vam ideja da su te riječi obilježile samo 2023.? Renato Baretić za tportal.