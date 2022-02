Ludilo koje traje 30 godina

Društveno je štetan, besprizoran i po nas duboko uvredljiv diletantizam članova Savjeta Hrvatske narodne banke, članova Komisije za novac HNB-a, a onda i samog guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Idiotskim propozicijama natječaja, koji su zatim rezultirali izborom pobjedničkih rješenja, među kojima sitan internetski lopovluk mladića s kunom sasvim sigurno nije urodio najgorom sramotom i najnakaznijim rješenjem za hrvatsku glavu neke eurokovanice, Vujčić i njegova bankarska družba uvrijedili su svakog kome je do kulture i umjetnosti, ali i do pristojnog lica ove zemlje, stvarnog i simboličkog, imalo stalo. Zapravo je sretna okolnost da se mladić s kunom malo zaigrao, pa je maznuo fotografiju s interneta. Jer da to nije učinio, nitko ne bi vidio nikakav problem. I Miljenko Jergović o kuni na euru za 24 sata.