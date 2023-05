Promijeniš pismo i odmah drugačija biografija

Mnogi su neslobodni, jer su odgojeni da budu neslobodni i, što je osobito značajno, ne žele biti drugačiji, ne žele sami sebe misliti kao drugačija i slobodnija bića. Mnogi žele biti neslobodni, štoviše – mnogi za tim žude. Uživanje u neslobodi nije samo oznaka našeg vremena, to je konstanta koju pronalazimo u svim vremenima, neovisno o tome koja ideja o čovjeku je dominirala u nekom povijesnom razdoblju. Kritički misliti ljudsku zbilju mogu samo oni koji su u stanju, u metodičkom smislu, tu zbilju staviti u zagrade. Tko to ne može napraviti, zarobljenik je predrasuda ili preduvjerenja. Predrasude određuju što su nam drugi, ali i što smo mi. Koji su to ljudi, pojašnjava Marko Vučetić za Autograf.