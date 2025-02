Filmovi na poklon

Warner Bros je od prošlog mjeseca započeo objavljivati svoje filmove na YouTubeu, koji su svima potpuno besplatni. Među 27 čitavih filmova koje možete gledati baš i ne spadaju u sami vrh produkcije velikog distributera, ali ćete pronaći i neke koji zaslužuju pažnju. Primjeri su Misija, Lionhart, Deathrap, Čekajući Guffmana, Znanost o spavanju, Pobuna na brodu Bounty (verzija s Marlonom Brandom), City Heat i epski legendarni naslov The Wind and the Lion sa Seanom Conneryem. Warner Bros je inače vlasnik streaming servisa HBO Max, zbog čega ova odluka tim više čudi. Vidi