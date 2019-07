Warren Buffett donirao još 3,6 milijardi dolara u dobrotvorne svrhe, dosad sve skupa 34 milijardi

Bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg (76) poklonio je Univerzitetu John Hopkins, na kojem je sam studirao, 1,8 milijardi dolara za studente koji dolaze iz porodica slabijeg materijalnog stanja. To je najveća donacija nekoj obrazovnoj instituciji u SAD i zahvaljujući tome Univerzitet u Baltimoreu će od jeseni ukinuti studentske kredite i ponuditi stipendije koje se ne moraju vratiti. Spekulira se da bi se Bloomberg mogao kandidirati za predsjednika SAD 2020. Al Jazeera, njegov uvodnik u New York Timesu tim povodom.