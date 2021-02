Ne vjeruj državi ni kad donacije skuplja

Željko Kerum je sve to zdrobio u prašinu. Sve vrijednosti, zakone, pravila, propise, moralne istine, civilizacijska postignuća, kršćanske običaje. Liječnike, suce, profesore i inženjere, koji su nam se činili strogi, hladni i daleki, nedostižni u bjelokosnim kulama svojih zvučnih titula, on nije precjenjivao. Znao je koliko oni vrijede. I srce vas zaboli kako su bijedne plaće na fakultetima, županijskim sudovima, u bolnicama, projektantskim uredima i znanstvenim institutima, da oni jedva za parizer i tirolsku imaju. Da ih Željko Kerum od vremena do vremena ne počasti, ne bi se sirotinja nikad pršuta okusila – piše Ante Tomić.