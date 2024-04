Štanceraj ispred kvalitete

Prošlo je 58 godina otkako je Woody Allen režirao svoj prvi film. „Udar sreće“ (Coup de Chance), njegov posljednji film, ukupno je 50. koji je snimio. S obzirom da Woody Allen ima 88 godina postavlja se pitanje je li mu „Udar sreće“ i posljednji u njegovoj karijeri. Ne želim se baviti prikupljanjem novaca. To mi je muka. No, ako će se pojaviti netko, nazvati me i reći mi da će financijski podržati film, tada ću to ozbiljno uzeti u obzir. Vjerojatno ne bih imao snage odbiti tu ponudu jer imam tako mnogo ideja, rekao je na upit bliži li mu se kraj karijere. posljednjih godina ima sve manje obožavatelja njegovih filmova zbog kontroverzi oko optužbi koje je iznijela njegova bivša partnerica Mia Farrow, a koje je on negirao. Kada je u istom intervjuu pitan je li žrtva ‘kulture otkazivanja’ on je odgovorio: “Netko me je pitao o kulturi otkazivanja, a ja sam rekao: ‘Ako ćeš biti otkazan, ovo je kultura iz koje želiš biti otkazan.’ Nacional