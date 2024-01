Ništa o čemu ćete pričati prijateljima

Put grčkog redatelja Yorgosa Lanthimosa od redatelja arthouse čudaštva do sad već ozbiljnog i učestalog pojavljivanja u sezoni filmskih nagrada nije bio posebno dugačak i jasno je kako je došlo do toga. Lanthimos nije napustio svoju ljubav prema začudnim pričama, a u “Poor Things” izravno uranja u fantastiku s pomalo steampunk settingom Viktorijanskog Londona u kojemu izmučeni doktor Godwin Baxter poput svog kolege Frankensteina (na čije čudovište podsjećaju ožiljci duž njegova lica) u život vraća ženu transplatacijom mozga njezinog nerođenog djeteta u tijelo samoubojice. Zavidna scenografija i kostimografija kao i korištenje za Lanthimosa tipično netipične glazbe potvrđuju razloge zašto je ‘Poor Things’ s pravom u konkurenciji za ovogodišnje Oscara, ali ono što je u žarištu filma uloge su vodećeg trolista Stone – Dafoe – Ruffalo. Ravno do dna… Evo što kažu na temi na Forumu.