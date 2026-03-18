Istra, Kvarner i Lika kao novi Monaco

Objavljen je službeni popis posada koje će se od 9. do 12. travnja boriti za bodove u Svjetskom prvenstvu. Uz najbolje vozače svijeta, snage će na novim, atraktivnim dionicama od Karlovca do Motovuna i Senja odmjeriti i šest domaćih posada. Boje Hrvatske branit će iskusni Eris Marotti i Viliam Prodan, koji će nastupiti u snažnim vozilima klase Rally2 (Škoda Fabia), dok će se u klasi Rally4 natjecati Vjekoslav Čičko (Peugeot 208), Igor Mandić (Ford Fiesta), Igor Tomljanović (Renault Clio) i Tomas Hrvatin (Ford Fiesta). Ceremonijalni start održat će se u četvrtak, 9. travnja na riječkom Korzu, dok će Servisni park biti smješten na legendarnom Grobniku. Natjecanje će kulminirati u nedjelju s ciljem kod Senjske tvrđave Nehaj, a ceremonijalni cilj bit će u Opatiji. Autonet