Jeste preživjeli?

Olujno nevrijeme prošlog ponedjeljka uzrokovalo je probleme na moru, posebno na istarskom području. Tako se kraj Rovinja pojavila pijavica, iako su neki portali pisali da se radilo o tornadu. Pijavica je atmosferski vrtlog manjega razmjera (od 20 do 100 m) i kratka trajanja (od nekoliko minuta do najviše jednoga sata) koji se pri izrazito nestabilnoj atmosferi (razlika u tlaku zraka od 1 do 6 Pa) na razmjerno malom prostoru (u promjeru od 10 do 100 m) pojavljuje ispod olujnoga kišnog oblaka. Tornado je vertikalni stupac zraka koji brzo rotira, a proteže se od oblaka kumulonimbusa do tla. Ima puno veću razornu moć, puno izraženije dimenzije i traje dulje od pijavice. Ovo u Rovinju je defenitivno bila pijavica. Faktograf