Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je informativni letak s uputama za postupanje u slučaju grmljavinskog vremena u kojemu, među ostalim, savjetuje: Kada nevrijeme pogodi vaše područje preporučuje se (Savjeti):

odgoditi sve aktivnosti na otvorenom prostoru

uđite u kuću zgradu ili automobil

osigurajte manje vanjske objekte (šupe i slično)

zatvorite vanjska vrata i prozore te spustite rolete

izbjegavajte kupanje i tuširanje

isključite iz struje sve električne uređaje koji vam nisu prijeko potrebni

žične telefonske uređaje koristite samo u krajnjoj nuždi (bežični telefoni su sigurni za upotrebu)

ostanite u zatvorenom prostoru još barem pola sata nakon što oluja prestane

Ako se za vrijeme oluje nađete na otvorenom: