Danas (14:00)

Nevrijeme u Hrvatskoj: U Zagrebu lete krovovi, stabla pala na aute, ima ozlijeđenih. Kaos i na A1, A6…

  • Teški prometni kolaps u Zagrebu, otkazana nastava u srednjim i osnovnim školama, oštećene škole (njih 40), Dom sportova, krov na zgradi Hitne na Rebru, teško ozlijeđene dvije osobe, među njima i dijete… (Jutarnji)
  • Zagreb.info pun članaka i fotki s terena, objavljuju i na fejsu… poplavljene ulice i dvorane (Zagreb.info), stradala i šuma Dotršćina (link), oluja uništila školu u Markuševcu: poplava, srušio se bor, vatrogasci ne mogu pristupiti... (link), Drama na Sljemenu zbog oluje: ‘Zarobljeno 110 djece na terenskoj nastavi’ (link)
  • Primorje i Dalmacija odsječeni, jak vjetar i snijeg otežavaju promet, poplave u Prigorju, kod Bjelovara, intervencije i u zagorju… (HRT)
  • HGSS kod Plaškog spasio obitelj sa četvero djece: Zapeli su u snijegu te su ostali i bez goriva (24 sata)
  • Tomašević: ‘Ima ozlijeđenih osoba, ovo je teža situacija od one 2023. godine’ (Zagreb.info)
  • Čovjek sa snimke koji je jutros za dlaku izbjegao smrt: ‘Lim mi je mogao odrezati glavu‘ (Jutarnji)
  • Da se ne ide u školu odlučeno je oko 6.30, obavijest poslana 75 minuta kasnije (Index)
  • Ogulin “dobio” najviše oborina – palo 108 litara kiše (Og portal)

27.07.2025. (08:00)

Jeste preživjeli?

Za danas nema izdanih crvenih alarma, ali i dalje nas očekuje nestabilno i promjenjivo vrijeme

Pogoršanje je zahvatilo cijelu zemlju, a ono najgore – čini se – je iza nas. DHMZ prognozira za danas da će vrijeme biti promjenljivo oblačno, uz mjestimice kišu i izražene pljuskove s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti gdje će prijepodne pljuskovi ponegdje biti i obilni. Sredinom dana na Jadranu slijedi smirivanje vremena i smanjenje naoblake, no potkraj dana na sjevernom dijelu ponovno su vjerojatni pljuskovi. Na snazi je narančasto upozorenje za gospićku, karlovačku i zagrebačku regiju, dok je u ostatku Hrvatske s izuzetkom splitske, kninske i dubrovačke regije upaljen žuti meteoalarm. N1… Obilna kiša pogodila je otoke i mnoge gradove na obali. Najgore je sinoć, čini se, bilo u Karlobagu, gdje su pale velike količine kiše, a puhao je i jak vjetar. tportal

31.05.2025. (19:00)

Vremenska prognoza: sve toplije s mogućnošću apokalipse

Zemlja se zagrijava, sateliti prate: ekstremno vrijeme sve češće i jače

Znanstvenici upozoravaju na sve izraženije posljedice klimatskih promjena – rastu razine mora, temperature i učestalost ekstremnih vremenskih pojava. Hrvatska koristi podatke iz europskih satelita koji svakih deset minuta prate atmosferu. Superćelije i razorne oluje više nisu rijetkost, a prognoze su preciznije, ali i zabrinjavajuće. Unatoč napretku, emisije stakleničkih plinova rastu, a ako se trendovi nastave, globalna temperatura bi do kraja stoljeća mogla porasti za 3 °C, uz masovne klimatske migracije. HRT

06.06.2024. (09:00)

Uzgajati koprive u dvorištu i miran si od gromova

Češći su meteoalarmi, promjene vremena naglije su, a olujna nevremena intenzivnija, ali i puno više lokalizirana

Vrijeme brzo ide iz jednog stanja u drugo. Te promjene su vrlo brze i nagle, a ranije ih nismo imali tako često. Događa se i da nevrijeme snažno pogodi jedno mjesto, a obližnje zaobiđe. Izgleda da se fina struktura olujnog nevremena mijenja. Oštrije su granice između područja pogođenih tučom i poplavama. Olujni oblaci kreću se 50 posto brže, nego prije 30 godina kada su se kretali 25-30 na sat. Znanstvenog objašnjenja nema, a suptilnu ulogu na to mi moglo imati – veća količina betona i asfalta, koje doprinose zagrijavanju. El Niño polako popušta, ali da je nezahvalno prognozirati hoće li ovo ljeto biti kišnije i vlažnije od nekoliko prethodnih – rekao je za N1 atmosferski fizičar Branko Grisogono.

06.09.2023. (15:00)

Nije važno što je ako črepi letido

Razlika između pijavice i tornada

Olujno nevrijeme prošlog ponedjeljka uzrokovalo je probleme na moru, posebno na istarskom području. Tako se kraj Rovinja pojavila pijavica, iako su neki portali pisali da se radilo o tornadu. Pijavica je atmosferski vrtlog manjega razmjera (od 20 do 100 m) i kratka trajanja (od nekoliko minuta do najviše jednoga sata) koji se pri izrazito nestabilnoj atmosferi (razlika u tlaku zraka od 1 do 6 Pa) na razmjerno malom prostoru (u promjeru od 10 do 100 m) pojavljuje ispod olujnoga kišnog oblaka. Tornado je vertikalni stupac zraka koji brzo rotira, a proteže se od oblaka kumulonimbusa do tla. Ima puno veću razornu moć, puno izraženije dimenzije i traje dulje od pijavice. Ovo u Rovinju je defenitivno bila pijavica. Faktograf

17.08.2023. (19:00)

Puno je to drveća

U Beču redovito kontroliraju stabla u slučaju nevremena

Osim što sadi nova stabla, bečko poduzeće se redovito brine za više od 500.000 stabala u javnim parkovima, na zelenim površinama i ulicama kako bi drveće ostalo zdravo i vitalno.  Redoviti su pregledi i njega stabala važni kako bi stručnjaci na vrijeme mogli prepoznati potencijalno opasna stabla i poduzeti potrebne mjere, čime se smanjuje opasnost za prolaznike te povećava sigurnost u prometu. Već pri brzini vjetra od 75 km/h mogu se odlomiti čak i zdravi dijelovi drveća, a čak i kad su stabla zdrava, vremenske ih nepogode mogu iščupati iz korijena, prepoloviti ili odlomiti dijelove stabala. U Beču ističu da u takvim uvjetima građani trebaju biti uvijek na oprezu kako bi se rizik sveo na najmanju moguću mjeru. Green

05.08.2023. (09:00)

Zahrđale trube

Koliko je pouzdan sustav ranog upozoravanja: Treba mu i po 45 minuta da pošalje SMS

Nevrijeme u Zagrebu

Informatički stručnjak Marko Rakar gostovao je u Novom danu N1 gdje je komentirao Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK). Rakar kaže da je uvijek nakon nesreće lako diskutirati što je trebalo. “SRUUK je sustav ranog upozoravanja, ali s obzirom da mu treba i sat vremena da pošalje upozorenje, onda je to sustav kasnog upozoravanja”, rekao je. Sustavu treba i po 45 minuta da pošalje upozorenje. “Ovaj sustav se ne bi smio svesti na to da ljudima dojavljuje vremensku prognozu. U pravu su iz Civilne zaštite kada kažu da to treba biti procjena da je riječ o iznimno opasnom vremenu, a to nije crveno upozorenje DHMZ-a. Zanimaju nas događaji koji su izvan nečega što se događa svakoga dana. Postavlja se pitanje možemo li uopće predvidjeti takve događaje, a drugo je pitanje možemo li onda i upozoriti sve na vrijeme”, dodao je Rakar. N1

24.07.2023. (10:00)

Samo se drži kuće

Kako reagirati i kako se zaštititi za vrijeme oluje

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je informativni letak s uputama za postupanje u slučaju grmljavinskog vremena u kojemu, među ostalim, savjetuje: Kada nevrijeme pogodi vaše područje preporučuje se (Savjeti):

  • odgoditi sve aktivnosti na otvorenom prostoru
  • uđite u kuću zgradu ili automobil
  • osigurajte manje vanjske objekte (šupe i slično)
  • zatvorite vanjska vrata i prozore te spustite rolete
  • izbjegavajte kupanje i tuširanje
  • isključite iz struje sve električne uređaje koji vam nisu prijeko potrebni
  • žične telefonske uređaje koristite samo u krajnjoj nuždi (bežični telefoni su sigurni za upotrebu)
  • ostanite u zatvorenom prostoru još barem pola sata nakon što oluja prestane

Ako se za vrijeme oluje nađete na otvorenom:

  • maknite se od stabala i drvoreda
  • pokušajte pronaći neki zaklon i zavjetrinu
  • nemojte stajati ni hodati
  • čučnite ili legnite te pokrijte glavu rukama
  • izbjegavajte sklanjanje ispod visokih izoliranih stabala na otvorenom području
21.07.2023. (09:00)

Črepi letido!

Klimatolog: Nevrijeme u Zagrebu bio je presedan. Možemo očekivati i tornado

Hrvatska nije navikla na ovakvo ekstremno vrijeme koje odnosi ljudske živote pa se sve više postavlja pitanje stoje li iza ovakvih naleta oluja klimatske promjene.Jedan klimatolog kaže da se to ne može sa sigurnošću tvrditi jer je sličnih oluja bilo i prije (Tportal). No, sa sve jačim energetskim klimatskim sustavom ovakve će pojave biti češće. Superćelijski kumulonimbusi su ujedno i glavni, odnosno vodeći generatori tornada i pijavica. U Hrvatskoj možemo očekivati tornado. Ne sada, ali inače – u kasno proljeće, ljeto ili ranu jesen. Češka, Španjolska i brojne druge europske države su ih imale i to nekih 20 posto slabije nego u SAD-u. Index