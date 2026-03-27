Pogoršanje je zahvatilo cijelu zemlju, a ono najgore – čini se – je iza nas. DHMZ prognozira za danas da će vrijeme biti promjenljivo oblačno, uz mjestimice kišu i izražene pljuskove s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti gdje će prijepodne pljuskovi ponegdje biti i obilni. Sredinom dana na Jadranu slijedi smirivanje vremena i smanjenje naoblake, no potkraj dana na sjevernom dijelu ponovno su vjerojatni pljuskovi. Na snazi je narančasto upozorenje za gospićku, karlovačku i zagrebačku regiju, dok je u ostatku Hrvatske s izuzetkom splitske, kninske i dubrovačke regije upaljen žuti meteoalarm. N1… Obilna kiša pogodila je otoke i mnoge gradove na obali. Najgore je sinoć, čini se, bilo u Karlobagu, gdje su pale velike količine kiše, a puhao je i jak vjetar. tportal