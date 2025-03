To je ta decentralizacija o kojoj pričamo

Na praznoj parceli površine 22 hektra između Soblinca i Šašinovca planirana je izgradnja naselja s 200 objekata za otprilike 900 stanovnika s popratnim sadržajima. Gradska skupština izglasala je Urbanistički plan uređenja tog područja. Na sjeveroistočnom dijelu Zagreba, točnije na području Sesveta nalazi se naselje Soblinec. Ono je jedna od tranzitnih lokacija, s obzirom na to da kroz njega prolazi državna cesta D3 (Stara varaždinska, odnosno Soblinečka ulica, op.a.), a u blizini je i autocesta A4. No, u samom naselju živi nešto manje od 1000 stanovnika, uz osnovne sadržaje. To bi se trebalo promijeniti. Večernji i tportal