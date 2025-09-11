Zagreb iz ere buldožera prelazi u eru škara za živicu

“Suštinu prevare Bandićevog megaprojekta dubaizacije Zagreba ne treba puno objašnjavati: projekt ne proizlazi iz GUP-a, kao dokumenta koji definira javne interese, iza kojega stoji javna ovjera i koji bi trebao polaziti od nekakve koncepcijske razine, nego se, obratno, GUP skupa sa svim njegovim konceptima mijenja da bi ga se prilagodilo misterioznom projektu za koji je Bandić ispotpisivao ugovore u Dubaiju apriorno demokratskim fazama postupka te koji do dana današnjeg nitko nije vidio ni u Skupštini ni u javnosti, mimo famozne skice iz opskurnog raspisa natječaja za promatrački toranj na Hipodromu”, piše Ivan Cingel za Forum.tm.