Zagreb iz ere buldožera prelazi u eru škara za živicu
Zagrebačka skupština izglasava izmjene GUP-a: više zelenila, škola i kontrole gradnje
Gradska skupština Zagreba danas usvaja izmjene GUP-a, koje prvi put nakon desetljeća stavljaju naglasak na javne sadržaje, zelene površine i kontrolu prenamjene zemljišta. Plan predviđa nove škole, širenje društvene infrastrukture, 36 hektara dodatnog zelenila te stroža pravila gradnje koja ograničavaju “urbane vile”. Kritičari upozoravaju na rast cijena stanova, no zastupnica Suzana Dobrić tvrdi da su uzroci drugdje. GUP ipak ne rješava prometne koridore ni šire stambene politike, a nakon njega slijedi izrada potpuno novog plana za sljedećih 50 godina. tportal