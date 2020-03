Ajmo svi zajedno

Viktor Sarić je odmah nakon potresa u zrak vinuo svoj dron te je iz zraka počeo snimati oštećenja na objektima u središtu grada, priča on: “Prijatelj iz Ilice me nazvao da mu snimim krovište. I inače se bavim snimanjem dronovima pa mi nije bilo teško učiniti mu uslugu. Ljudi se boje izaći na krov, a žele znati u kojem je stanju zgrada. Pristao sam, naročito jer je on predstavnik stanara u toj zgradi pa mu je bitno znati kakva je šteta. Otpali su dimnjaci, oštećena su krovišta. Šteta je golema. Najviše su stradale zgrade na Zrinjevcu i na Gornjem Gradu. Jučer sam imao jedanaest snimanja. Ljudi su zabrinuti i žele znati u kakvom im je stanju zgrada.” Jutarnji