Visinska kuhinja zahtijeva više soli

Kažu Kinezi da će zrakoplov krenuti u proizvodnju za nekoliko godina i da će putovanje od Pekinga do New Yorka trajati dva sata. Tvrtka Space Transportation tvrdi da je razvila zrakoplov koji je postigao revolucionarnu brzinu od 4 Macha. Nadzvučni avion Concorde dosegao je 2.23 Macha. Dakle, kineski avion je išao skoro dvostruko brže od klasičnog Concordea.

Prototip komercijalnog nadzvučnog zrakoplova nedavno je završio probni let u kojem je zrakoplov letio brzinom od oko 4900 kilometara na sat, prema South China Morning Postu. Zrakoplov je dizajniran za polijetanje i slijetanje okomito, a očekuje se da će dosegnuti visinu veću od 20.000 metara. Novo testiranje motora planirano je za studeni ove godine. Revija HAK