Visinska kuhinja zahtijeva više soli
Zašto je hrana u zrakoplovima (pre)često bljutava? Nisu nužno krivi kuhari…
Glavni su „negativci“ fizika i biologija. Na visini od 9000 metara, vlažnost zraka u kabini pada ispod 12%, što isušuje naše nosnice i smanjuje osjetilo mirisa. Zbog niskog tlaka i stalne buke motora, percepcija soli i šećera opada za čak 30%. Bez ekstremnog dodavanja začina, čak i vrhunska jela na nebu postaju bezukusna. Putnici u prvoj klasi možda uživaju u boljim namirnicama, no zakoni biologije ne štede nikoga – na krstarećoj visini svi smo, gastronomski gledano, pomalo “prehlađeni”. Revija HAK