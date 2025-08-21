Putovanje zrakoplovom postalo jeftinije od putovanja željeznicom - Monitor.hr
Danas (23:00)

Kad klima voli tračnice, ali budžet voli turbinu

Putovanje zrakoplovom postalo jeftinije od putovanja željeznicom

Greenpeace je usporedio cijene na 142 europske rute do 1500 km i otkrio da je vlak skuplji od aviona na gotovo polovici njih, osobito na prekograničnim linijama prema Zapadnoj Europi. Željeznica je jeftinija u 46,5 % slučajeva, dok su na 7 % cijene slične. Organizacija traži veće poreze na letove i bolje uvjete za putnike vlakom. Unatoč svemu, željeznica smanjuje zaostatak: prije dvije godine bila je jeftinija na 27 % ruta, a danas na 41 %. HRT


05.08. (11:00)

Tko leti – vrijedi!

Japan Airlines nudi besplatne letove unutar Japana za strane turiste

Japan Airlines pokreće promociju kojom međunarodni putnici mogu dobiti besplatne domaće letove unutar Japana, ako kupe povratnu međunarodnu kartu kod JAL-a. Cilj je potaknuti posjete manje poznatim regijama i smanjiti pritisak na Tokio i Kyoto. Promocija je dostupna putnicima iz odabranih zemalja, a popis se postupno širi. Iznimka su putnici iz SAD-a, Kanade, Meksika i Kine, koji mogu platiti naknadu ako se u prvoj japanskoj destinaciji zadrže dulje od 24 sata. Datum završetka promocije nije objavljen – pa imate vremena za pakiranje. Poslovni

18.06. (21:00)

Dulji put, kraći let – fizika kontra geografije

Brže na jug nego kroz sjeverni vjetar: Finnair pretekao Japan Airlines na letu za Tokio

Dva zrakoplova, Japan Airlinesov Boeing 777 i Finnairov Airbus A350, poletjela su gotovo istodobno iz Helsinkija za Tokio, no različitim rutama – sjevernom i južnom. Iako je Finnair preletio 457 km više, zahvaljujući povoljnim vjetrovima nad Crnim morem, sletio je gotovo sat vremena ranije. Geopolitika je isključila najkraću rutu preko Rusije, pa su se prijevoznici odlučili za alternativne, ali vremenski nepredvidive putove. Bug

10.12.2024. (23:38)

Umjesto automobila, stanovnici Aljaske ispred kuća parkiraju avione

05.11.2024. (13:00)

U treptaj oka

Kineska tvrtka razvila je rekordni nadzvučni zrakoplov koji je u testovima dosegao brzinu od 4 Macha, dvostruko brže od Concordea

Kažu Kinezi da će zrakoplov krenuti u proizvodnju za nekoliko godina i da će putovanje od Pekinga do New Yorka trajati dva sata. Tvrtka Space Transportation tvrdi da je razvila zrakoplov koji je postigao revolucionarnu brzinu od 4 Macha. Nadzvučni avion Concorde dosegao je 2.23 Macha. Dakle, kineski avion je išao skoro dvostruko brže od klasičnog Concordea.

Prototip komercijalnog nadzvučnog zrakoplova nedavno je završio probni let u kojem je zrakoplov letio brzinom od oko 4900 kilometara na sat, prema South China Morning Postu. Zrakoplov je dizajniran za polijetanje i slijetanje okomito, a očekuje se da će dosegnuti visinu veću od 20.000 metara. Novo testiranje motora planirano je za studeni ove godine. Revija HAK

07.09.2024. (10:00)

Jedan na drugome

Fotografija: Bliski susret dva zrakoplova uhvaćen na nebu kod Koprivnice

Zračni promet izuzetno je gust, pogotovo u sezoni godišnjih odmora. Neizbježno, ponekad se dva zrakoplova moraju susresti na razmjerno maloj udaljenosti. Najmanji propisani vertikalni razmak pritom im je 1000 stopa (mrvicu više od 300 metara). Upravo su toliko bila razmaknuta ova dva Ryanairova Boeinga 737 u ponedjeljak, 2. rujna u 19:03 – kaže fotografski entuzijast Marko Posavec na blogu Nebo. Ovakve su situacije zapravo dosta češće nego što se na prvi pogled možda čini. A za snimiti ih potrebne su dvije vrste vremena: vedro i slobodno – kaže autor. Tih 300 metara (točnije, 1.000 stopa) je minimalni dozvoljeni sigurnosni razmak, no kad se događaj fotografira s 10 kilometara udaljenosti, dubina na fotografiji prividno nestaje, pa dobivamo dojam da su zrakoplovi praktički jedan na drugome. Bug

19.02.2024. (11:00)

Ne treba ti ni auto

Prije 34 godine kupio akcijsku kartu za doživotno letenje avionom, od tada ju koristi skoro svaki dan

United Airlines je 1990. godine akcijski ponudio doživotnu kartu od 290.000 dolara, tadašnjih 270.000 eura, koja vam je omogućavala da putujete bilo gdje, kad god, bez ikakvih ograničenja. Vrijedi doživotno, za vlasnika karte. Stuker je bio jedan od rijetkih, ako ne i jedini, koji ju je kupio. Od tada živi praktički na sjedalu 1B, svom omiljenom, u poslovnoj klasi United Airlinesa. Jednom je, ispričao je za Washington Post, letio 12 dana zaredom, samo kako bi – letio. Najbolja investicija u mom životu – rekao je Stuker novinarima. Od tada živi poput sultana zahvaljujući Unitedovim miljama. Revija HAK

15.09.2023. (14:05)

Čak se i u Airbuse i Boeinge ugrađuju krivotvoreni dijelovi