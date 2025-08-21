Kad klima voli tračnice, ali budžet voli turbinu
Putovanje zrakoplovom postalo jeftinije od putovanja željeznicom
Greenpeace je usporedio cijene na 142 europske rute do 1500 km i otkrio da je vlak skuplji od aviona na gotovo polovici njih, osobito na prekograničnim linijama prema Zapadnoj Europi. Željeznica je jeftinija u 46,5 % slučajeva, dok su na 7 % cijene slične. Organizacija traži veće poreze na letove i bolje uvjete za putnike vlakom. Unatoč svemu, željeznica smanjuje zaostatak: prije dvije godine bila je jeftinija na 27 % ruta, a danas na 41 %. HRT