Kad više nema mjesta za klupe, uvijek ima za paketomat

BOX NOW u Hrvatskoj bilježi snažan rast zahvaljujući isključivoj orijentaciji na paketomate, kojih danas ima 867 lokacija s 78 tisuća pretinaca. Udio dostave izvan kuće narastao je s 15 na gotovo 40 posto, potaknut niskim cijenama, dostupnošću 0–24 i promjenom navika kupaca. Direktor Miroslav Mareš ističe da se iznenađujuće velik broj paketa preuzima noću, između 22 i 2 sata, često nakon večernjeg izlaska. Glavni izazovi su radna snaga i neujednačena lokalna pravila, dok je poslovni potencijal i dalje velik. Poslovni