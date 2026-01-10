Nekad je to bio plin

Zatvorena bioplinska postrojenja kao test hrvatske energetske politike - Monitor.hr
Zatvorena bioplinska postrojenja kao test hrvatske energetske politike

U Hrvatskoj postoji niz izgrađenih bioplinskih postrojenja koja više ne rade, ne zbog tehničkih grešaka, nego zbog loše osmišljenog upravljačkog i regulatornog okvira. Fokus je bio gotovo isključivo na proizvodnji električne energije, dok su materijalni tokovi i dugoročna održivost sustava zanemareni. Nakon promjene tržišnih i regulatornih uvjeta postrojenja su ostala bez tranzicijskog modela. Iako zatvorena, ona nisu promašaj, već neiskorišten infrastrukturni resurs čija sudbina pokazuje razinu institucionalne zrelosti države. Poslovni


Slične vijesti

28.11.2022. (20:00)

Valjda ćemo se jednom opametiti

EU uslijed energetske krize želi povećanje proizvodnje bioplina, a naša postrojenja generiraju gubitke

Poskupljenje uzlaznih sirovina za proizvodnju, činjenica da je njihova visoka cijena premašila 120 posto ukupnog troška električne energije, rezultiralo je time da je dvadesetak elektrana na bioplin izašlo iz sustava poticaja, raskinuvši ugovor s Hrvatskim operaterom tržišne energije (HROTE). Bioplin, plinska smjesa metana (60 do 70 posto), ugljikovog dioksida (30 do 40 posto) i drugih plinova koja nastaje bakterijskim raspadom organskih tvari bez pristupa zraka, igra značajnu ulogu u zelenoj tranziciji. U nekim se državama čak 80 posto bioplina dobiva iz odlagališta i kanalizacijskog mulja, a tamo se na njegovu proizvodnju gleda kao na način gospodarenja otpadom. Hrvatska ne uspijeva iskoristiti njegov potencijal. Faktograf

14.08.2021. (14:00)

Šteta baciti

Pivo kojem je istekao rok trajanja u Australiji koriste kao obnovljivu energiju

U Južnoj Australiji odlučili su iskoristiti mnogobrojne litre piva kojima je tijekom lockdowna istekao rok trajanja u obnovljivu energiju kako bi se pomoglo napajanju tamošnjeg postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Kako tvrde stručnjaci, pretvaranje piva u energiju nije tako komplicirano kao što se čini na prvu. Pivo se biorazgrađuje pod visokim temperaturama u velikim spremnicima koristeći prirodne bakterijske procese koji oslobađaju bioplin. Ovaj bioplin, pak, proizvodi električnu energiju koju su u Južnoj Autraliji odlučili pametno iskoristiti. U postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Glenelg SA Water, zapadno od Adelaide, glavnog grada Južne Australije pivo se kombinira s drugom vrstom otpada, odnosno s kanalizacijskim muljem.Green

07.06.2016. (12:09)

Rogovi emitiraju wi-fi signal

Na slavonskoj farmi: Robot muze, a krave proizvode struju

U Tordincima pokraj Vinkovaca nalazi se robotizirana farma muznih krava koja u poljoprivredi preživljava zahvaljujući upravo tehnologiji. Osim što četkaju i čiste, roboti krave i muzu, zbog čega se dobiva iznimno kvalitetno mlijeko bez primjesa. Krave oko vrata umjesto zvonca imaju transpondere – odašiljače koji se očitavaju u robotu, a koji registriraju kad su krave gladne ili bolesne, čime se proizvodnja mlijeka povećava 10-20%. A od kravlje gnojnice, koja završava u bioplinskom postrojenju, proizvedi se megavat struje na sat. Dnevnik.hr