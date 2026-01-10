Nekad je to bio plin

U Južnoj Australiji odlučili su iskoristiti mnogobrojne litre piva kojima je tijekom lockdowna istekao rok trajanja u obnovljivu energiju kako bi se pomoglo napajanju tamošnjeg postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Kako tvrde stručnjaci, pretvaranje piva u energiju nije tako komplicirano kao što se čini na prvu. Pivo se biorazgrađuje pod visokim temperaturama u velikim spremnicima koristeći prirodne bakterijske procese koji oslobađaju bioplin. Ovaj bioplin, pak, proizvodi električnu energiju koju su u Južnoj Autraliji odlučili pametno iskoristiti. U postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Glenelg SA Water, zapadno od Adelaide, glavnog grada Južne Australije pivo se kombinira s drugom vrstom otpada, odnosno s kanalizacijskim muljem.Green