Nekad je to bio plin
Zatvorena bioplinska postrojenja kao test hrvatske energetske politike
U Hrvatskoj postoji niz izgrađenih bioplinskih postrojenja koja više ne rade, ne zbog tehničkih grešaka, nego zbog loše osmišljenog upravljačkog i regulatornog okvira. Fokus je bio gotovo isključivo na proizvodnji električne energije, dok su materijalni tokovi i dugoročna održivost sustava zanemareni. Nakon promjene tržišnih i regulatornih uvjeta postrojenja su ostala bez tranzicijskog modela. Iako zatvorena, ona nisu promašaj, već neiskorišten infrastrukturni resurs čija sudbina pokazuje razinu institucionalne zrelosti države. Poslovni