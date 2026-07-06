Završen Tabor New Frame: Francuskom 'Stidljivom bogu' i domaćem 'Poluotoku' glavne nagrade - Monitor.hr
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Kratkiši

Završen Tabor New Frame: Francuskom ‘Stidljivom bogu’ i domaćem ‘Poluotoku’ glavne nagrade

U dvorcu Veliki Tabor svečanom dodjelom nagrada „Meluzina” završeno je drugo izdanje Tabor New Frame Film Festivala, na kojemu su prikazana 63 kratkometražna filma. Glavne nagrade osvojili su:

  • Međunarodno natjecanje: francuski film „Stidljivi bog” redatelja Jocelyna Charlesa.
  • Hrvatsko natjecanje: „Poluotok” redatelja Davida Gaše.
  • Studentsko natjecanje: španjolski film „Nitko ne laje” redateljice Júlie Coldwell Serre.

Nagrada publike pripala je britanskom crnohumornom filmu „Blondi” redatelja Jacka Salvadorija, snimljenom iz nesvakidašnje perspektive Hitlerove njemačke ovčarke, za koji je scenarij napisao kultni Peter Greenaway. Ravno do dna, HRT


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  • Čovjek koji nije mogao šutjeti (Nebojša Slijepčević): Priča o heroju Tomi Buzovu koji je 1993. ustao protiv genocida u Štrpcima. Favorit za Oscara zbog snažne poruke i majstorske izvedbe.
  • A Lien (Sam i David Cutler-Kreutz): Napeta i potresna priča o obitelji suočenoj s američkom politikom prema nedokumentiranim imigrantima. Završetak otkriva okrutnu praksu koja je legalna u nekim državama.
  • Anuja (Adam J. Graves): Potresna, ali emotivna priča o djevojčici koja se bori za obrazovanje unatoč teškom radu u indijskoj manufakturi i životu bez roditelja.
  • I’m Not a Robot (Victoria Warmerdam): Nadrealna priča o glazbenoj producentici koja zbog CAPTCHA testa počinje sumnjati u vlastiti identitet. Kritika modernog digitalnog svijeta.
  • The Last Ranger (Cindy Lee): Priča o djevojčici iz Južne Afrike koja se bori za očuvanje prirode i nosoroga unatoč ekonomskim i društvenim izazovima. Snažna poruka o zaštiti divljih životinja.

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27.11.2022. (00:00)

Tajna koju svi znaju

Green Renaissance: Tajna

Green Renaissance | LinkedIn

Green Renaissance je YouTube kanal koji objavljuje autorske kratke filmove o običnim ljudima diljem svijeta i njihovim iskustvima: što su naučili iz životnih kriza i izazova, zašto žive u skladu s prirodom, što ih raduje i nadahnjuje. U najnovijem filmu “Tajna” Egbert van Bart iz Groot Maricoa u Južnoj Africi objašnjava kako je naučio da otpor sadašnjem trenutku ne vodi rješenju jer “ono čemu se odupiremo, ustrajava”. “Stoga je bolje”, smije se, “prihvatiti stvari kakve jesu i predati se sadašnjem trenutku. Kad to učinimo, kad prihvatimo sve što jest baš takvo kakvo jest (uključujući sebe i druge), tada dopuštamo ljepoti života da nam se otkrije”. “Sve što nam život da je dar”, kaže Egbert, “baš sve. I tu je da mi nešto napravimo s tim”. A kad se predamo životu bez predrasuda i strahova, otkriva nam se čarobni prostor sadašnjeg trenutka u kojem žive radost i zahvalnost. Green Renaissance

 

 

24.12.2020. (16:30)

Sretan Kratkić

HAVC besplatno prikazuje maraton 15 kratkometražnih filmova

HAVC na svom sajtu od sutra pa do 6. siječnja besplatno prikazuje izbor iz ovogodišnjeg 8. Maratona kratkometražnog filma koji je upravo obišao nezavisna kina diljem Hrvatske. Bit će prikazano šest domaćih i devet europskih naslova, među ostalima višestruko nagrađivani studentski film Južno voće Josipa Lukića, animirani Neobična kupka gospodina Otmara Nike Radasa, dobitnik nagrade Oktavijan za najbolji animirani film 2019. godine, pobjednik ovogodišnjeg Liburnia film festivala Porvenir Renate Poljak

17.02.2016. (03:44)

Kada ste zadnji puta zastali i promatrali oko sebe?

Nizozemski samouki filmaš Jaap Pieters bio je jedan od slatkiša kojima nas časti Ivan Ramljak u kinu Tuškanac u sklopu programa kratkih filmova – Kratki utorak. Već samo pogled na tog živahnog 60-godišnjeg bradonju izmami osmijeh, svaka crta njegovog lica odaje da je riječ o čovjeku koji uživa u životu, od čega je posljednjih 25 godina svojom Super 8 kamerom hvatao prizore koji ga fasciniraju i pakirao ih u trominutni format.

Kako i sam priznaje, on većinu vremena provodi u svom stanu, sa prozora snimajući zanimljive ljude i događaje iz svoje ulice, što ga s jedne strane čini voajerom, a s druge jednim od rijetkih ljudi koji vide ljepotu u jednostavnosti svakodnevice. Bilo da se radi o pauku koji plete mrežu, prolaznicima koji hodaju ulicom, muškarcu koji svojoj djevojci masira stopalo, kamionu koji prevozi meso, kondenzaciji na staklu ili lokalnom pijancu, Jaap ih sve vidi, zato ga valjda i zovu Oko Amsterdama.

Ono što je predivno u njegovim filmovima je činjenica da je netko stao i zabilježio trenutke, osobe kraj kojih drugi tek prolaze ni ne osvrčući se. Primjerice, Jimmy je beskućnik koji stalno mijenja zanimanja: regulirao je promet, parkirao kolica, prodavao flaše piva u kasnim satima, no nakon što su ga potjerali s ulice i natjerali da počne uzimati lijekove, Jimmy samo sjedi i više ništa ne radi, ispričao nam je Jaap. On je uočio i mlade turske djevojke koje rade kao čistačice i opasno se naginju sa prozora koje peru, čovjeka koji satima nepomično stoji na ulici i drži mali avion u ruci, pijanca u sizifovoj misiji spremanja limenki u šuplje džepove kaputa… Svi to radimo, skupljamo i gubimo, primjetio je Jaap.

Baš kao i te limenke, iz dvorane je vrlo brzo ispala većina publike, što je i očekivano jer junaci ovih filmova ni u stvarnom životu nemaju mnogobrojnu publiku, većini će ostati nevidljivi, nevažni te će projuriti dalje svojim putem. A upravo je zato tu Pieters, navodi nas da zastanemo i pogledamo oko sebe, nenametljivo se nameće i nije svjestan svoje vrijednosti, on se jednostavno zabavlja radeći ono što voli, baš kao i oni koje snima.

07.12.2015. (23:47)

Kratki maraton

Maraton kratkih filmova u 22 kina diljem Hrvatske

U sklopu trećeg Maratona kratkometražnih filmova, u 18 gradova će se prikazati više od 20 filmova u četiri programa. ‘Hrvatski maratonci I i II’ donose nagrađivane novije domaće kratke filmove, ‘Priče iz prirode’ europske uratke za najmlađe, a ‘Prvi filmovi poznatih redatelja’ kratkometražne naslove četiri francuska renomirana autora, najavljeno je iz Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC). Posebne projekcije na otvorenom organizirane su u Zagrebu, te po prvi put u Splitu, a ulaz na sva događanja je besplatan. Novi list