Put je bio dug, ali se isplatilo

Zemni ostaci biskupa Jurja Dobrile, jedne od ključnih figura hrvatskog narodnog preporoda u Istri, nakon gotovo 150 godina preneseni su iz Trsta i ukopani u porečkoj katedrali. Dobrila, rođen 1812. u siromašnoj istarskoj obitelji nedaleko Pazina, vlastitim se trudom školovao, postao biskup, politički zastupnik i neumorni zagovornik obrazovanja, pismenosti i prava istarskih Slavena. Osnivač je prvih istarskih novina na hrvatskom jeziku i veliki dobrotvor, koji je život završio jednako skromno kako ga je i započeo. HRT