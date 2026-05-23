Tko ne skače, taj je šutio

Masovni prosvjed “Studenti pobjeđuju” na Trgu Slavija završio je mirno, no situacija je eskalirala u blizini Pionirskog parka. Tamo su izbili sukobi između maskiranih skupina i policije koja je osiguravala skup pristaša Aleksandra Vučića. Prosvjednici optužuju vlast za ubacivanje provokatora, dok je ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić potvrdio privođenje 23 osobe i ozljede među policajcima. Ulice su preplavile neviđene snage Žandarmerije, oklopna vozila i suzavac. Predsjednik Vučić osudio je nasilje i pozvao na dijalog, poručivši da država odgovorno radi svoj posao i da “Srbija uvijek pobjeđuje”. Jutarnji, Index, tportal