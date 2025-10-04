"Živa voda" udahnula novi život "Angel's Breathu" na ZEZ Festivalu - Monitor.hr
Dah Anđela sletio u Kontejner

“Živa voda” udahnula novi život “Angel’s Breathu” na ZEZ Festivalu

Zagrebačka grupa Živa voda predstavila je uživo album „Angel’s Breath“ u sklopu ZEZ Festivala u Birou suvremene umjetničke prakse Kontejner. Riječ je o neobičnom potezu, tj. reinterpretaciji istoimenog albuma Milana Mladenovića i Mitra Subotića Sube iz 1994. godine. Trubač Igor Pavlica, ujedno član Žive vode, imao je tu čast raditi zajedno sa Subom na legendarnom albumu „Bolero“ grupe Haustor 1985. godine, pa je koncert „Angel’s Breath“ bio dobra prilika za prisjećanje i tog perioda. Za članove benda, projekt je bio čin “istraživanja, igre i spontanosti,” prepoznajući oslobađajuću energiju originala. Materijal Mladenovića i Sube, s jedinstvenim zvukom i aktualnim tekstovima, i dalje ima veliku kulturnu važnost za rock glazbu na Balkanu. Vida TV donosi prilog


24.04.2023. (20:00)

Još samo par godina za nas

Natječaj za nagradu “Milan Mladenović” otvara se 1. svibnja

Zadužbina Milana Mladenovića će ove godine dodijeliti petu Nagradu Milan Mladenović. Nagrada se dodjeljuje za najbolju pjesmu na području bivše Jugoslavije, a temeljem odluke stručnog žirija koji je svake godine u drugačijem regionalnom sastavu. O Nagradi Milan Mladenović 2023 odlučivat će: Ana Đurić Konstrakta (Srbija), glazbenica;
Branka Glavonjić (Srbija), autorica i urednica emisije ,,Bunt”; Boris Leiner (Hrvatska), glazbenik; Zoran Predin (Slovenija), glazbenik; Marko Šelić Marčelo (Srbija), pisac i glazbenik. Natječaj za Nagradu Milan Mladenović 2023. bit će otvoren 01. svibnja i trajat će do 31. svibnja, a žiri poručuje svim autorima i izvođačima koji planiraju prijavu da će posebno obratiti pozotnost i na tekst i na glazbu.

  • “Dosta pažnje poklanjam tekstu i temi koja je izabrana i načinu na koji je taj tekst podržan glazbom: što aranžmanski, što dramaturški, što produkcijski, što žanrovski” (Konstrakta)
  • “Od dobitnika nagrade Milan Mladenović očekujem – glas. U vokalnom, ali prije svega u autorskom smislu” (Marčelo)
  • “Svaka umjetnost, a pogotovo glazba, ako je iskrena, onda osvaja. Emocije se ne mogu i ne smiju skrivati!” (Branka Glavonjić)
  • “Očekujem kreativan, jak, čvrst i ljut autohtoni rock” (Boris Leiner)
  • “Samo se originalno duhovite pjesme s porukom koje po svom sadržaju i aranžmanu odskaču od radio-ljubazne dosadne produkcije mogu nadati Nagradi Milan Mladenović” (Zoran Predin) Ravnododna
25.02.2023. (15:00)

U spomen na život bez kompromisa, na život bez predaje

Milan Mladenović, pjevač grupe Ekatarina Velika, posmrtno je postao počasni građanin Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je odluku kojom je pjevač grupe EKV Milan Mladenović posthumno proglašen počasnim građaninom Sarajeva. Odluka je donesena jednoglasno, sa 25 glasova. RadioSarajevo Dva puta se Milanova gitara nije oglasila: na “Beogradskom proleću”, primajući 1992. nagradu za grupu godine: “Ovo je nagrada za grupu godine. Nama je bilo olakšano da je osvojimo jer su mnogi naši drugovi, naši prijatelji, morali napustiti zemlju (ja ih pozdravljam ovom prilikom), a neki od njih, ovog trenutka, možda su živi, možda i nisu. U Zagrebu, Sarajevu, Dubrovniku, Rijeci… Molim vas, može li minuta šutnje za one koji su poginuli u ratu koji za nas nema smisla.” Tada je, u izravnom TV prijenosu dvorana Sava centra zašutjela. Drugi put, 7. svibnja 1993., večer prije nastupa ad hoc benda Rimtutituki u Banjoj Luci eksplozivom je srušena Ferhat-pašina džamija, spomenik kulture iz 16. stoljeća. “Neću svirati u gradu u kojem se ruše džamije”, rekao je Milan Mladenović. Nije svirao. Ni on ni itko iz benda. Aljazeera

 

03.08.2020. (20:00)

Vječni glazbeni titani

Reizdanje “Angel’s breatha” Milana Mladenovića najprodavaniji je album u hrvatskoj

Album snimljen u Brazilu 1994. godine, s Mitrom Subotićem Subom – koji je ranije radio pod imenom Rex Ilusivii, a 1991. godine otišao sa stipendijom u Brazil – pokazuje dvojicu pobunjenika u borbi “protiv primitivizma”, ali i donosi jedanaest pjesama nakon kojih samo možemo razmišljati što bi se sve dogodilo da je Mladenović ostao živ? Večernji list

15.11.2018. (17:45)

Glumac i bubnjar EKV-a Srđan Žika Todorović stiže u Zagreb – svira u Boogaloou 23.11. na tribute koncertu Milanu Mladenoviću, prvi put otkako je izašao iz benda

04.12.2017. (19:49)

Lost and found

Neobjavljeni album grupe EKV – ‘Krug’

Album Krug, posljednje zvučno zabilježeno svjedočanstvo kultne grupe EKV, s akustičnog koncerta održanog u svibnju 1994. godine u Prištini, svega pola godine prije smrti Milana Mladenovića, dugo se smatrao izgubljenom snimkom. No sada je ona objavljena na dvostrukom CD-u. B92