Dah Anđela sletio u Kontejner

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je odluku kojom je pjevač grupe EKV Milan Mladenović posthumno proglašen počasnim građaninom Sarajeva. Odluka je donesena jednoglasno, sa 25 glasova. RadioSarajevo Dva puta se Milanova gitara nije oglasila: na “Beogradskom proleću”, primajući 1992. nagradu za grupu godine: “Ovo je nagrada za grupu godine. Nama je bilo olakšano da je osvojimo jer su mnogi naši drugovi, naši prijatelji, morali napustiti zemlju (ja ih pozdravljam ovom prilikom), a neki od njih, ovog trenutka, možda su živi, možda i nisu. U Zagrebu, Sarajevu, Dubrovniku, Rijeci… Molim vas, može li minuta šutnje za one koji su poginuli u ratu koji za nas nema smisla.” Tada je, u izravnom TV prijenosu dvorana Sava centra zašutjela. Drugi put, 7. svibnja 1993., večer prije nastupa ad hoc benda Rimtutituki u Banjoj Luci eksplozivom je srušena Ferhat-pašina džamija, spomenik kulture iz 16. stoljeća. “Neću svirati u gradu u kojem se ruše džamije”, rekao je Milan Mladenović. Nije svirao. Ni on ni itko iz benda. Aljazeera