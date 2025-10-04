Dah Anđela sletio u Kontejner
“Živa voda” udahnula novi život “Angel’s Breathu” na ZEZ Festivalu
Zagrebačka grupa Živa voda predstavila je uživo album „Angel’s Breath“ u sklopu ZEZ Festivala u Birou suvremene umjetničke prakse Kontejner. Riječ je o neobičnom potezu, tj. reinterpretaciji istoimenog albuma Milana Mladenovića i Mitra Subotića Sube iz 1994. godine. Trubač Igor Pavlica, ujedno član Žive vode, imao je tu čast raditi zajedno sa Subom na legendarnom albumu „Bolero“ grupe Haustor 1985. godine, pa je koncert „Angel’s Breath“ bio dobra prilika za prisjećanje i tog perioda. Za članove benda, projekt je bio čin “istraživanja, igre i spontanosti,” prepoznajući oslobađajuću energiju originala. Materijal Mladenovića i Sube, s jedinstvenim zvukom i aktualnim tekstovima, i dalje ima veliku kulturnu važnost za rock glazbu na Balkanu. Vida TV donosi prilog