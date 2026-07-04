Znanost iza 'dad boda': Kako očinstvo biološki i neurološki mijenja muškarce - Monitor.hr
Danas (12:00)

Debeli s biološkim pokrićem

Znanost iza ‘dad boda’: Kako očinstvo biološki i neurološki mijenja muškarce

Ulazak u očinstvo donosi mjerljive biološke, metaboličke i neurološke promjene. Fenomeni poput „dad boda” (nakupljanje trbušnog salona) i „dad braina” (reorganizacija sive tvari) nisu samo posljedica stresa, manjka sna i jedenja ostataka dječje hrane, već i biološke adaptacije. Pad testosterona evolucijski usmjerava muškarce s reproduktivnog natjecanja na roditeljsku prisutnost, dok se mozak neuroplastično prilagođava boljem prepoznavanju dječjih potreba. Osim toga, očevo pretkoncepcijsko zdravlje prenosi važne epigenetske informacije putem spermija. Očinstvo je stoga duboka cjelovita transformacija organizma, a ne puko muško zapuštanje. Igor Berecki za Bug


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26.05.2025. (11:00)

Što smije viriti s pozornice, a što mora biti zatrpano sramom

Andrea Andrassy o ponosno izloženim trbusima: Dad bod je cool, mom bod je naslovnica

Baby Lasagna se (sasvim sigurno) znojio u plavom, a Käärijä u zelenom iz kojeg je, primijetili su sigurno svi osim one osobe koja u svibnju tradicionalno žmiri, virila impresivna, vesela, masna trbušina. Btw, drag mi je čovjek, za slučaj da zbog ovog u nastavku pomislite da nije. “Trbušina” zvuči ružno, rekli bi na internetu da je to klasični body shaming, ali imam poantu. Čovjek ima trbuh, to je činjenica, a činjenica je i to da ga NITKO – ili barem gotovo nitko – uopće ni ne spominje.

Nije vijest ni tema. I neka nije, kog briga, ali zamislite da se s istom takvom “trbušinom” na pozornici pojavila žena. Imagine all the people. Zamislite količinu vijesti – i uvreda – koje bi generirao jedan veseli, poskakujući ženski trbuh koji neopterećeno viri iz kostima. Muški trbuh je beznačajna pojava – ništa povijesno, ništa pretjerano važno, ništa oko čega bi se trebalo pretjerano uzbuđivat. Imamo dakle, ideju da je dad bod normalna pojava o kojoj se ne mora pričat, a mom bod nešto o čemu se baš jako mora – ako dolazi uz pozitivnu konotaciju, onda je vlasnica takvog tijela “hrabra” jer ga nije sakrila ispod odjeće, ali češće dolazi uz negativnu, što je i dalje jedan od najklikabilnijih medijskih mokrih snova. Andrea Andrassy za Miss7