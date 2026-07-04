Debeli s biološkim pokrićem
Znanost iza ‘dad boda’: Kako očinstvo biološki i neurološki mijenja muškarce
Ulazak u očinstvo donosi mjerljive biološke, metaboličke i neurološke promjene. Fenomeni poput „dad boda” (nakupljanje trbušnog salona) i „dad braina” (reorganizacija sive tvari) nisu samo posljedica stresa, manjka sna i jedenja ostataka dječje hrane, već i biološke adaptacije. Pad testosterona evolucijski usmjerava muškarce s reproduktivnog natjecanja na roditeljsku prisutnost, dok se mozak neuroplastično prilagođava boljem prepoznavanju dječjih potreba. Osim toga, očevo pretkoncepcijsko zdravlje prenosi važne epigenetske informacije putem spermija. Očinstvo je stoga duboka cjelovita transformacija organizma, a ne puko muško zapuštanje. Igor Berecki za Bug