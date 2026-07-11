Već smo se ponadali
Znanstvenici otkrili da Zemljina jezgra “curi”, ali nemamo sretne vijesti za kopače zlata
Iako se više od 99,999 posto Zemljina zlata nalazi nedostižno zarobljeno u jezgri, novo istraživanje geokemičara dokazuje da unutrašnjost planeta ipak nije potpuno zatvoren sustav. Analizom izotopa rutenija i volframa u uzorcima vulkanskog bazalta s Havaja, znanstvenici su otkrili kemijske tragove koji upućuju na to da se materijal iz jezgre polako miješa s plaštem. Suprotno atraktivnim teorijama, u lavi nema zlata. Vjerojatno je riječ o miješanju metalnih oksida s ruba jezgre, no otkriće iz korijena mijenja geološko shvaćanje granica unutar našeg planeta. tportal