Kad planet odluči biti i čelik i maslac - u isto vrijeme
Superionska jezgra Zemlje: čvrsta rešetka, tekuća nutrina
Znanstvenici su eksperimentalno potvrdili postojanje superionskog stanja materije u uvjetima Zemljine unutarnje jezgre. U tom stanju željezo ostaje čvrsto, dok se lakši atomi, poput ugljika, slobodno kreću kroz kristalnu strukturu, čineći jezgru „mekšom" nego što se dosad mislilo. Time se objašnjavaju neobična seizmička mjerenja niske brzine smičnih valova. Otkriće nudi novi, dinamičniji pogled na unutrašnjost planeta i potencijalno na nastanak Zemljina magnetskog polja.