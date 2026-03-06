Praktički džungla

Paleoantropolozi i istraživači, koristeći fosile, biomehaničke modele i umjetnu inteligenciju, pokušavaju rekonstruirati kako su zvučali naši prapreci. Analiziraju tragove na kostima lubanje, strukturu mozga, položaj grkljana i razvoj vokalnog trakta kako bi procijenili kakve su zvukove mogli proizvoditi rani hominini. Pretpostavlja se da su Australopiteci koristili jednostavne glasove nalik čimpanzama, dok je Homo erectus mogao stvarati više zvukova i rane „riječi“. Neandertalci su vjerojatno imali gotovo punu sposobnost govora, ali s nazalnijim glasom. Moderni Homo sapiens razvio je kompleksan jezik sposoban za apstraktne ideje. Zvuk možete čuti u ovom BBC-ovom članku.