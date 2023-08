Sorry, vanzemaljci, nije bilo namjerno

U svim dosadašnjim istraživanjima Marsa nisu pronađeni dokazi koji zadovoljavaju rigorozne standarde za tvrdnju da ondje doista postoji život. Ipak, nova istraživanja pokazuju da su tomu bili jako blizu, i to 1970-tih, nakon prve američke misije koja je sigurno sletjela na Crveni planet i istražila ga. Jedan istraživač sada ističe mogućnost da je život postojao u uzorku tla na Crvenom planetu, ali da su ga u potrazi da ga pronađu, jednostavno zgazili. U svojoj kolumni objavljenoj na Big Thinku, on navodi da su korištene metode mogle biti destruktivne same po sebi. Jedan od nalaza proglasili su kontaminiranim, i to proizvodima za čišćenje, a samim time zabilježena je i nulta detekcija bioloških znakova (Science Alert). Znakovi života bili su puno jači u suhim uvjetima, bez uzorkovanja vodom. Jesu li ti eksperimenti otkrili znakove života koje smo možda odbacili? Ti su znakovi, neka bude jasno, još uvijek kontradiktorni i daleko od konačnih. Green