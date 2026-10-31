Tračak nade za nas zagađivače
Znanstveno razbijanje mita: Travom i nanočesticama protiv zagađenja tla
Nenad Raos kritizira medijsku upotrebu pojma „vječne kemikalije“, ističući da je riječ o organskim i anorganskim spojevima te da u prirodi ništa nije vječno pa tako ni zagađenje. Oporavak tla omogućen je fitoremedijacijom, što potkrepljuje istraživanje poljskih znanstvenika. Kombinacijom višegodišnjeg ljulja, koktela bakterija te nanočestica grafen-oksida i cink-oksida postignuto je uspješno uklanjanje ugljikovodika iz nafte. Nakon 90 dana sadržaj ukupnih ugljikovodika smanjen je za više od 70 %, dok je kancerogeni PAH smanjen za više od 56 %, pri čemu nanočestice ujedno potiču i rast trave. Bug