To što se obogate, to je usput

U Aziji, Indiji i Kini sirova nafta kupljena s Urala raste na 84 dolara ili čak 88 dolara po barelu, samo nešto manje od cijene nafte iz Sjevernog mora. No putovanje tu ne završava. Nakon rafiniranja, ova nafta napušta Tursku, Indiju ili Kinu i vraća se u Europu, a posebno u Veliku Britaniju, piše The Guardian.

Prema ekološkoj novinskoj stranici Desmog, britanski uvoz rafinirane nafte iz Indije, Kine i Turske iznosio je 2,2 milijarde funti u 2023. godini. To je ista rekordna vrijednost kao i prethodne godine, u usporedbi s 434.2 milijuna funti u 2021. godini. Ipak, Velika Britanija službeno je zabranila uvoz ruskih naftnih derivata od 5. prosinca 2022., ali prolaskom kroz treće zemlje, protok nafte iz ruskih bazena nije zaustavljen. Istraživačka skupina Global Witness govori o pravom “pranju” ruskog naftnog sektora. Ako su zapadna vrata zatvorena za rusku sirovu robu, dovoljno je da se rafinira u inozemstvu, što omogućuje da derivati izbjegnu zabranu trgovine. Revija HAK