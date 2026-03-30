Puniš do čepa, plaćaš do očaja
Globalno tržište nafte ima dovoljno zaliha za pokrivanje deficita u idućih devet mjeseci
Trenutna situacija na Bliskom istoku, uz blokadu Hormuškog tjesnaca, uzrokovala je veći manjak nafte nego krize 1970-ih. Ipak, stručnjaci smatraju da nećemo gledati prazne autoceste jer je tržište danas otpornije. Iako je ponuda pala za 8 %, cijene nisu višestruko skočile kao nekada, a globalne rezerve (8,2 milijarde barela) pružaju sigurnost za idućih devet mjeseci. Dok Europa strahuje od stagflacije, Pakistan već štedi gorivo otkazivanjem sportskih događaja uživo. Ključ stabilnosti ostaje trajanje sukoba i brzina popravka oštećene infrastrukture. Index