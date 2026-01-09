Nije asteroid. Ljudi su problem
Znanstveno upozorenje iz 1960.: prenaseljenost kao prijetnja globalnom kolapsu
Znanstveni rad objavljen 1960. u časopisu Science upozorio je da bi zbog prenaseljenosti moglo doći do globalnog kolapsa oko studenoga 2026. godine. Autori su tvrdili da rast svjetske populacije, potaknut medicinskim napretkom, vodi prema iscrpljenju resursa, ponajprije hrane. Iako se njihova matematička projekcija “beskonačnog rasta” nije doslovno ostvarila, broj stanovnika Zemlje danas premašuje osam milijardi. Strahovi nalik maltuzijanskim i dalje postoje, a ponašanje dijela globalnih elita sugerira da apokaliptični scenariji nisu potpuno odbačeni. Večernji