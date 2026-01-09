Znanstveno upozorenje iz 1960.: prenaseljenost kao prijetnja globalnom kolapsu - Monitor.hr
Nije asteroid. Ljudi su problem

Znanstveno upozorenje iz 1960.: prenaseljenost kao prijetnja globalnom kolapsu

Znanstveni rad objavljen 1960. u časopisu Science upozorio je da bi zbog prenaseljenosti moglo doći do globalnog kolapsa oko studenoga 2026. godine. Autori su tvrdili da rast svjetske populacije, potaknut medicinskim napretkom, vodi prema iscrpljenju resursa, ponajprije hrane. Iako se njihova matematička projekcija “beskonačnog rasta” nije doslovno ostvarila, broj stanovnika Zemlje danas premašuje osam milijardi. Strahovi nalik maltuzijanskim i dalje postoje, a ponašanje dijela globalnih elita sugerira da apokaliptični scenariji nisu potpuno odbačeni. Večernji


27.09.2022. (17:00)

Još nas trpi

Koliko ljudi Zemlja može podnijeti?

Na nevjerojatno precizan datum 15. studenoga 2022. Ujedinjeni narodi su predvidjeli da će istodobno živjeti osam milijardi ljudi – oko 800.000 puta više nego što je bilo preživjelih u katastrofi Tobe. Danas je, piše BBC, naša populacija tako ogromna, s tako malom genetskom raznolikošću – izvan Afrike – da je jedan istraživač nedavno primijetio da zapravo i nije iznenađujuće što neki ljudi nevjerojatno sliče potpunim strancima – postoji ograničen genski fond koji se neprestano reciklira i oko 370.000 novih prilika (u obliku rođenih beba) da se ove genetske slučajnosti dogode svaki dan. Ali s povećanjem populacije došlo je i do velikih podjela… Buka