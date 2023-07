Rimljani su ga obožavali i zvali "hranom bogova"

Ako ste ikada proučavali vegetaciju uz more i plaže, sigurno ste primijetili biljku šiljastih i mesnatih listova koja raste u grmovima visokim do 50 centimetara. U pučkoj medicini motar se koristi kao diuretik i za ublažavanje probavnih tegoba. Izvrsno djeluje za detoksikaciju tijela i olakšava gubitak kilograma. Neki ga zovu i matar, odnosno morski komorač. Najbolje vrijeme za berbu je u proljeće ili ranu jesen, no moguće ju je jesti i sada, pri čemu je okus nešto intenzivniji te se preporučuje ubrati samo listove i prije konzumacije ih ostaviti neko vrijeme u vodi. Motar se može i kratko prokuhati i to bez dodavanja soli jer je biljka slana sama po sebi (raste uz more!). Obično se kuha “na lešo” s krumpirom ili ga možete jesti kao hladnu salatu, uz malo maslinovog ulja, octa, češnjaka… Svježi motar dodaje se zelenoj salati, rikuli i slično, a odlično ide i s kajganom, tjesteninom ili u miješanoj salati. Green