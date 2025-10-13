Kad satira radi ono što bi novinarstvo trebalo
Zoran Kesić rasprodao SC: smijeh, šamar realnosti i lekcija iz zdravog razuma
Zoran Kesić je u prepunom kinu Studentskog centra premijerno izveo svoju „Spektakularnu priredbu – Priče i p(j)esme“, spoj stand-upa, satire i glazbe koji je publiku istodobno nasmijao i rasplakao. Kesić je, kao i u svojoj emisiji 24 minuta, precizno secirao balkanske političke i medijske apsurde, od Vučića do naših domaćih „tukaca“, pokazujući kako humor može biti učinkovitiji od bilo kakvog Dnevnika. Posebno emotivan trenutak bio je poziv publici da ustane u znak podrške studentima u Srbiji. Nakon ovog nastupa jasno je: publika je gladna satire, a ne pizza iz Murtera. Ravno do dna