Kad satira radi ono što bi novinarstvo trebalo

Gost kod Stankovića bio je jedan od najpoznatijih srpskih novinara i autor kultne TV emisije “24 minuta” Zoran Kesić. Govorio je o tome je li uzdrmana vlast srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića te što se to posljednjih tjedana događa u Srbiji vezano uz masovne prosvjede. Samom činjenicom da gostujem tu ja sam izdajnik jer koji bi pravi Srbin, patriot, gostovao u emisiji Nedjeljom u 2 ikad. O svojoj TV emisiji Kesić je rekao kako mu je uzor Jon Stewart i Stephen Colbert. Stanković mu je rekao kako im je predsjednik Vučić podignuo popularnost jer mu je nepresušna tema za satiru, na što je Kesić odgovorio kako je to vjerojatno nešto najljepše što se za Vučića ikad reklo. Nije nas dignuo Vučić nego okolnost da smo se oformili u razdoblju nastanku povoja Srpske napredne stranke na vlasti. Mi smo počeli emisiju 2013. godine kada su oni slavili 5 godina osnivanja, a na vlast su došli 2012. To je bila mlada vlast, mnogo je bila benignija situacija tada. Nisam bio toliko oštar i gorak, no sa zaoštravanjem situacije u društvu, s gadostima koje su se događale u Srbiji i naša je emisija postajala ogledalo te situacije. HRT