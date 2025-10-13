Zoran Kesić rasprodao SC: smijeh, šamar realnosti i lekcija iz zdravog razuma - Monitor.hr
Danas (19:00)

Kad satira radi ono što bi novinarstvo trebalo

Zoran Kesić rasprodao SC: smijeh, šamar realnosti i lekcija iz zdravog razuma

Zoran Kesić je u prepunom kinu Studentskog centra premijerno izveo svoju „Spektakularnu priredbu – Priče i p(j)esme“, spoj stand-upa, satire i glazbe koji je publiku istodobno nasmijao i rasplakao. Kesić je, kao i u svojoj emisiji 24 minuta, precizno secirao balkanske političke i medijske apsurde, od Vučića do naših domaćih „tukaca“, pokazujući kako humor može biti učinkovitiji od bilo kakvog Dnevnika. Posebno emotivan trenutak bio je poziv publici da ustane u znak podrške studentima u Srbiji. Nakon ovog nastupa jasno je: publika je gladna satire, a ne pizza iz Murtera. Ravno do dna


Slične vijesti

Utorak (16:00)

Posljednja linija obrane od gluposti

Zoran Kesić uoči nastupa u Zagrebu: Zabrinjavajuće je što se u SAD-u ukidaju satirične emisije, ali ujedno i ohrabrujuće

Jer smo, kako kaže, “dio sveta”, budući da se to i velikima događa. Satira tu ima važnu ulogu da razotkriva i razobličava tај oblak bulšitinga koji se nadvio nad našom civilizacijom. Naravno da nas zlotvori prepoznaju kao neprijatelje. Boli ih istina i treba da ih boli – kaže srpski voditelj za Ravno do dna, koji u zagrebačkom SC-u nastupa s priredbom „Priče i p(j)esme”. Nije sretan zato što se kod nas zatvorila Al Jazeera, i njemu izgleda da svijet odlazi “dođavola”, ali ne smatra da će, barem kod nas, doći do rata. Od satiričnih voditelja, najviše voli Jona Stewarta, a u Zagreb obično svraća kada ide na more ili na zimovanje, a ima i ritual u kojem obično kupi neku knjigu ili strip.

10.10.2024. (14:00)

Stephen Colbert iz regiona

Zoran Kesić: Vlast u Srbiji zajahala pa nikako da sjaše

Kesić je Tomičiću ispričao svoju tridesetogodišnju karijeru televizijskog novinara koji se sa svojom emisijom “24 minuta sa Zoranom Kesićem” prometnuo u jednog od najpopularnijih političkih satiričara Srbije i bivše Jugoslavije. Tomičić ga je opisao kao “hrabrog novinara koji svoju duhovitost i šarm koristi da gledateljstvu u Srbiji isporuči redovitu porciju kritičkog mišljenja”. O medijima u Srbiji kaže: Postoje oni koji su PR služba vladajuće stranke, i oni koji se trude baviti svojim poslom, istinom. Najveći respekt imam za istraživačke medije Krik, Birn i Cins; od televizija N1 i NovaS, a od novina Danas, Vreme, Radar i Nedeljnik. Televizije Pink, Prva, B92 i Hepi su trovačnice, PR vladajuće stranke. Najveći problem na medijskoj sceni je to što najveći deo Srbije ne vidi nezavisne televizije, nego samo one pod palicom vlasti. Novosti

12.12.2021. (21:00)

Emisija s dva Srbina (da se pita neke naše komentatore)

Kesić u Nu2: Samim gostovanjem u ovoj emisiji ja sam izdajnik

Gost kod Stankovića bio je jedan od najpoznatijih srpskih novinara i autor kultne TV emisije “24 minuta” Zoran Kesić. Govorio je o tome je li uzdrmana vlast srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića te što se to posljednjih tjedana događa u Srbiji vezano uz masovne prosvjede. Samom činjenicom da gostujem tu ja sam izdajnik jer koji bi pravi Srbin, patriot, gostovao u emisiji Nedjeljom u 2 ikad. O svojoj TV emisiji Kesić je rekao kako mu je uzor Jon Stewart i Stephen Colbert. Stanković mu je rekao kako im je predsjednik Vučić podignuo popularnost jer mu je nepresušna tema za satiru, na što je Kesić odgovorio kako je to vjerojatno nešto najljepše što se za Vučića ikad reklo. Nije nas dignuo Vučić nego okolnost da smo se oformili u razdoblju nastanku povoja Srpske napredne stranke na vlasti. Mi smo počeli emisiju 2013. godine kada su oni slavili 5 godina osnivanja, a na vlast su došli 2012. To je bila mlada vlast, mnogo je bila benignija situacija tada. Nisam bio toliko oštar i gorak, no sa zaoštravanjem situacije u društvu, s gadostima koje su se događale u Srbiji i naša je emisija postajala ogledalo te situacije. HRT